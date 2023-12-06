Eğitime hava engeli! Okullar bir günlüğüne tatil edildi, işte bölgede son durum

6 Aralık 2023 18:31 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 18:32

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Aralık ayı beraberinde soğuk havayı da getirdi. Türkiye'de hava sıcaklıkları bir anda düşerek mevsim normalleri seviyesine geldi. Meteoroloji günler öncesinde bir çok bölge için kritik uyarıda bulundu. Bunlardan biri de Bingöl oldu. Bingöl’de gece geç saatlerde başlayan sağanak aralıksız devam etti.

Yer yer su birikintilerin oluştuğu kentte sürücüler hızlarını düşürerek ilerlerken, vatandaşlar da ıslanmamak için saçaklara sığındı. Dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağışın bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

OKULLAR BİR GÜNLÜĞÜNE TATİL EDİLDİ

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Aralık Perşembe günü için eğitime ara verildiği bildirildi. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ERZURUM, KARS VE ARDAHAN'A KUVVETLİ KAR UYARISI

Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Erzurum çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak kuvvetli yağışların zamanla gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yüksek ve dağlık kesimlerde don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 10