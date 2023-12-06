Kuvvetli sağanak ve kar yolda! Meteoroloji'den 21 kente sarı ve turuncu uyarı

6 Aralık 2023 09:01 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 09:03

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aralık ayının ilk gününden itibaren Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlar devam ediyor. Meteoroloji 6 Aralık 2023 hava durumu tahminlerini paylaştı, bugün sağanak ve kar beklenen iller belli oldu. Tam 21 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı verilirken, uzmanlar ise özellikle cuma gününe dikkat çekti. Yağışların hafta boyunca sürmesi bekleniyor. İşte günün hava durumuna ilişkin detaylar...

6 ARALIK 2023 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışlar Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak.

Hava sıcaklığının ise güney ve doğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

21 KENTE SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji, yurdun büyük bölümünde etkili olması beklenen sağanak ve kar yağışına karşı birçok kenti uyardı. Bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Turuncu kod ile uyarı alan iller: Bingöl, Siirt, Batman, Muş ve Diyarbakır.

Sarı kod ile uyarı alan iller: Ağrı, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Erzurum, Hakkari, İzmir, Kars, Mardin, Muğla, Tunceli, Van, Şırnak ve Ardahan.

İSTANBUL'DA PERŞEMBE VE CUMAYA DİKKAT

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbulluları uyardı. "İstanbul kapalı havaların etkisi altında" diyen Ökten, bugünden itibaren yeni yağışların geldiğini açıkladı.

Ökten, "3-4 gün hava tam kapalı ve yağmur etkili olacak. Perşembe ve Cuma günleri yağış daha etkili. Rüzgar kuzeyden esecek. Cumartesi günü en soğuk gün.." ifadelerini kullandı.



6 Aralık 2023 MGM hava durumu tahmin haritası

ORHAN ŞEN DE CUMA GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yaptığı son hava durumu tahminlerinde sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:

"Bugün Çarşamba, Akdeniz Ege kıyıları ile Trakya'da kuvvetli olmak üzere İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu ve Marmara’da yağış var. Yağışlar Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde kar diğer yerlerde yağmur şeklinde.

Haftanın geri kalan günlerinde Türkiye yağış almaya devam edecek. Cuma akşamı ve Cumartesi günü sıcaklıklar biraz daha düşecek. Trakya’da, Batı Karadeniz’in iç kesiminde karla karışık yağmur olabilir. Marmara ve Akdeniz bölgesinde yağmur şiddetli olacak. İstanbul barajlarında doluluk yüzde 35’e çıktı. Bu değer olması gerekenden düşük. Tasarrufa devam edelim. Bu suyun çoğu Melen’den geliyor. Avrupa yakasındaki barajlarda doluluk oranları hala düşük.

Çarşamba sabah Ege ve Akdeniz bölgelerine yeni bir yağışlı hava geliyor. Bugün öğlen Marmara’yı ve akşam İç Anadolu’yu da kapsayacak. Marmara ve Ege de yağmur kuvvetli. Hafta sonu Türkiye’de hava sertleşiyor. Soğumayla birlikte kar yağışı da görülebilecek.”

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

BOLU °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAKKÂRİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı