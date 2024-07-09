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Ehliyet sınavına Togg ayarı geliyor! Motor ile ilgili sorular azalacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ehliyet sınavına Togg ayarı geliyor! Motor ile ilgili sorular azalacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kara yollarında elektrikli araçların artması sonucu direksiyon sınavlarında değişikliğe gidilecek, motor bölümüne ilişkin sorular azaltılacak.

Yerli araç Togg’un yollarda yer almaya başlamasıyla elektrikli araçlara ilişkin de bir düzenleme yapılacağını bildiren Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz “Mevcut sınavda kursiyerlere aracın motor bölümünü soruyoruz ancak yeni yönetmelikle birlikte elektrikli araçla sınav yapabilmenin de önü açılacak. Yerli araç Togg gibi elektrikli araçlarda motor bölümü bulunmuyor. Dolayısıyla adaylar sınava giremiyordu, bunun önünü açtık. Kaput açıldıktan sonra sorulan soruları azaltacağız, teknolojiye ayak uyduracağız” dedi.

Tepeöz, yeni yönetmelikte, engelli kursiyerlerin gittikleri sürücü kursunda engellilere uygun araç olmadığı takdirde, kendi araçlarıyla sınava girebileceğini söyledi. Tepeöz, yazılı sınavı geçtiği hâlde 5 kez direksiyon sınavında kalan kursiyerlerle ilgili de düzenlemenin yer alacağını dile getirerek “Kursiyerin 3 yıl boyunca yazılı sınav hakkı baki kalacak. 3 yıl içinde başka bir kursa gidip kayıt olduktan sonra yazılı sınava girmeden direksiyon eğitimini alıp, direksiyon sınavına girecek” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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