TOGG ve Çinli dev Guangzhou Automobile Group üretim için masada!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden Guangzhou Automobile Group'un (GAC) ortak üretim planları üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Sırakaya, iki şirket arasında elektrikli otomotiv üretimi için görüşmelerin başladığını ve Temmuz ayında GAC'nin TOGG'u ziyaret edeceğini belirtti.

Sırakaya, Reuters’e verdiği demeçte, Çinli Guangzhou Automobile Group'un, TOGG ile birlikte bir üretim mekanizması kurma konusunda istekli olduğunu ifade etti. Bu adım, Türkiye'nin otomotiv sektöründe uluslararası iş birliklerine açık olduğunu ve özellikle elektrikli araç üretiminde önemli bir rol üstlenmek istediğini gösteriyor.

GUANGZHOU AUTOMOBİLE GROUP'UN GÜCÜ

1955 yılında kurulan Guangzhou Automobile Group, Çin'in en köklü ve büyük otomobil üreticilerinden biri. Şirket, otomobil ve otobüs üretiminde uzmanlaşmış olup, Trumpchi, Aion ve Hycan gibi kendi markalarının yanı sıra GAC-Toyota, GAC-Honda, GAC-FCA (Jeep) ve GAC-Mitsubishi gibi birçok uluslararası marka ile ortak girişimler yürütüyor.

Özellikle elektrikli araç üretiminde de iddialı olan GAC, 2021 yılında 2 milyon 144 bin satış rakamına ulaşarak Çin’in en büyük beşinci otomobil üreticisi konumuna geldi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ORTAKLIK

GAC Group, özellikle Aion ve Hycan gibi özel elektrikli araç markalarıyla dikkat çekiyor. TOGG ile yapılacak olası bir iş birliği, Türkiye'nin elektrikli otomobil üretiminde teknolojik bir sıçrama yapmasına olanak tanıyabilir. Bu ortaklık, hem yerel hem de uluslararası pazarda rekabet gücünü artıracak önemli bir adım olarak görülüyor.

TOGG ve GAC arasında süren bu görüşmeler, Türkiye'nin otomotiv sektöründe global bir oyuncu olma hedefinin bir parçası. Bu iş birliği, elektrikli araçların üretimi ve geliştirilmesi konusunda yeni kapılar açabilir ve Türkiye'nin otomotiv sanayisinin gelecekteki yönünü şekillendirebilir.

Gelecek aylarda bu görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Ortak üretim anlaşmasının gerçekleşmesi durumunda, hem TOGG hem de GAC için yeni bir dönemin başlayacağı kesin.