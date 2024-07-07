Teknik Direktör Fatih Terim, A Milli Takım'ın maçını değerlendirdi!

Teknik Direktör Fatih Terim, A Milli Takım'ın Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'e veda ettiği çeyrek final maçının ardından yaptığı açıklamada, "Turnuvada en rahat kazanabileceğimiz maç buydu. Gerçekten büyük bir fırsatı kaçırdık" dedi.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Türkiye ve Hollanda, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekibimiz, zorlu mücadelede 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Milli Takımımızın tek golünü 35. dakikada Samet Akaydın kaydetti. Hollanda'nın golleri ise 70. dakikada Stefan de Vrij ve 76. dakikada Mert Müldür'ün kendi kalesine attığı golle geldi.

Maçın ardından Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim, BeIN Sports'ta karşılaşmayı değerlendirdi.

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörünün maç analizi şöyle:

"İkinci yarı Weghorst’un girişi ile beraber Hollanda tempoyu artırıp bireysel yetenekli oyuncuları da devreye sokunca daha etkili oldu. Biz maalesef ikinci yarının başında geriye çok yaslandık. Pas yapmayı unuttuk. Şimdi böyle bir anda Hollanda’nın baskısından kurtulamazsınız.

"SADECE SAVUNMAYLA MAÇ KAZANILMAZ"

Turnuvada en rahat kazanabileceğimiz maç buydu. Çok çabuk şut ve pas pozisyonları oluşturduk. Sadece savunma yaparak kazanamazsınız. Başarılı olamazsınız. Takımımızın gerçekten çok önemli bir ofansif gücü var. Dolayısıyla bizim için çok yazık oldu. Ben Türkiye'nin sadece yarı finali değil, finali de kaybettiğini söyleyebilirim. İngiltere’nin de bizim oyunumuz karşısında çokta fazla şansı olacağını düşünmeyen biriyim.

Hollanda‘yı bir daha böyle defansta çok hata yapan, ağır oynayan, topun arkasına geçerek on kişi rakibinin gelmesini bekleyen bir şekilde bulamazsınız. İkinci yarı onlar değişikliklerle oyunu değiştirdi ama bizde bir şeyler değişmedi. Son 10 dakikaya skor dezavantajıyla girdik 4-2-3-1’e döndük. Kerem girdi, Okay girdi. Kenan’la Salih çıktı ama Hollanda’nın tempoyu arttırıp bireysel yetenekli oyuncularını devreye sokmasını maalesef önleyemedi."