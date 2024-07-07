Milli futbolcu Arda Güler, EURO 2024'ün tarihine geçti!

Ay-yıldızlılar, EURO 2024 çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Maçta forma giyen genç yıldız Arda Güler, adını tarihe yazdırdı.

A Milli Futbol Takımımız Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile oynanan maçta 2-1 mağlup olarak çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

Ay-yıldızlılar ilk yarıyı Samet Akaydın'ın golüyle 1-0 önde kapatan Milliler, yediği iki golle sahadan mağlup ayrıldı.

Milli Takım, aldığı son yenilgiyle turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

ARDA GÜLER ADINI TARİHE YAZDIRDI

Hollanda karşılaşmasında, kariyerini İspanyol devi Real Madrid'de sürdüren Arda Güler, tarihe geçti. Samet Akaydin'ın attığı golde asisti yapan Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde 21 yaşından küçük futbolcular arasında birden fazla asist yapan dördüncü oyuncu oldu.

Turnuva tarihinde, Arda Güler dışında birden fazla asist yapan genç futbolcular şu isimlerden oluşuyor:

Enzo Scifo (1984)

Cristiano Ronaldo (2004)

Lamine Yamal (2024)

Arda Güler, bu performansıyla futbol tarihine adını yazdırarak büyük bir başarıya imza attı.