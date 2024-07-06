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Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin yıldız ismini canlı yayında ağzından kaçırdı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, FBTV röportajında sarı-lacivertlilerin yeni transferi Pau López'i ağzından kaçırdı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Fenerbahçe'de, takımın dinamik oyuncularından Cengiz Ünder, FBTV'ye konuk oldu. Ünder, kampla ilgili izlenimlerini paylaşarak yaz tatili boyunca bireysel olarak yaptığı yoğun çalışmalardan bahsetti. Başarılı futbolcu, antrenman sürecinde gösterdiği disiplin ve performansıyla dikkat çekti.

Ünde, Jose Mourinho'dan da övgüyle bahsetti. Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda da konuşan Cengiz Ünder, güzel bir sezon geçireceklerine inandığını ifade etti.

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin yıldız ismini canlı yayında ağzından kaçırdı! - 1. Resim

AĞZINDAN YANLIŞLIKLA KAÇIRDI

Röportaj sırasında, "En çok kulüp bazında profesyonel futbolcu olarak kimle forma giydiğini biliyor musun?" sorusu üzerine:

"Çağlar, Dzeko olabilir." Çağlar Söyüncü ile Altın Ordu, Leicester City ve Milli Takım'da forma giydiğini belirten oyuncu, "Dzeko ile Roma, Fenerbahçe bir isim daha mı var?" sorusu üzerine muhabir ilk üçte iki isim var denmesi üzerine Milli Futbolcu şaşkınlığını gizleyemedi. 

"Bir isim daha vardı, sanırım o da roma döneminden, beraber giydiğiniz futbolcu, onunla ilgili bir içeriğimiz de olacak. Onu ilerleyen günlerde saklayalım" denmesi üzerine Ünder, 

"O zaman onunla Marsilya'da da oynadım, Pau..." demesi üzerine isim verme cevabıyla karşılaştı.

CENGİZ İN AÇIKLADIĞI İSİM BELLİ OLDU

Cengiz Ünder 2021/2022 yılları arasında Roma'dan Marsilya'ya kiralık olarak transfer olmuştu. Aynı dönemde Pau López'de Marsilya'ya kiralanmış ve iki futbolcu aynı formayı terletmişti.

29 yaşındaki İspanyol kaleci Pau López, geçtiğimiz sezon 49 maçta görev yaptı. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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