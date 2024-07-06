İlahi adalet! Merih'e ceza aldıran Almanların kaybettiği stadın adı gündem oldu

Finalin en büyük adaylarından biri olan Almanya, İspanya'ya mağlup olarak turnuvaya veda etti. Merih Demiral'ın ceza alması için UFEA'ya baskı kuran Almanya'nın turnuvaya veda ettiği stadın isminin MHP Arena olması sosyal medyada gündem oldu.

EURO 2024'ün çeyrek final karşılaşmalarında büyük bir sürpriz yaşandı. Almanya, İspanya'ya karşı oynadığı maçı kaybederek turnuvaya veda etti. Bu sonucun yanı sıra, karşılaşmanın oynandığı stadyum, MHP Arena, dikkatleri üzerine çekti. Stadyumun ismi ve Almanya'nın elenmesi, Türk futbolcu Merih Demiral'ın cezası bağlamında ilginç bir tesadüf oluşturdu.

MERİH DEMİRAL'IN CEZASI VE ALMANLARIN TEPKİSİ

A Milli Takımımızın Avusturya'ya karşı aldığı galibiyetin ardından, Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işareti Alman basınında geniş yankı bulmuştu. UEFA'ya baskı yaparak Merih'in 2 maç men cezası almasını sağlayan Almanlar, İspanya'ya karşı oynadıkları maçı, tam da bu olayların yaşandığı MHP Arena'da kaybettiler. Bu durum, birçok kişi tarafından ilginç bir tesadüf olarak yorumlandı.

MHP ARENA'NIN TARİHİ VE ÖZELLİKLERİ

Stadyum, ilk olarak 1933 yılında Neckarstadion adıyla açıldı ve Almanya'nın Stuttgart şehrinde yer almaktadır. VfB Stuttgart'ın maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, zaman içinde çeşitli isim değişikliklerine uğradı.

1993 yılında Daimler-Benz firmasının desteğiyle Gottlieb-Daimler Stadyumu adını alan mekan, 2008 yılında ise Mercedes-Benz Arena olarak anılmaya başlandı. 1 Temmuz 2023'te MHP Arena ismini aldı.

MHP ARENA VE BÜYÜK TURNUVALAR

MHP Arena, tarih boyunca birçok büyük turnuvaya ev sahipliği yaptı. İlk olarak 1974 FIFA Dünya Kupası'nda 4 maç burada oynandı. Daha sonra EURO 1988'de 2 karşılaşmaya sahne oldu. 2006 FIFA Dünya Kupası'nda ise biri üçüncülük maçı olmak üzere 6 karşılaşma bu stadyumda gerçekleştirildi.

Stadyum, milli takımların yanı sıra kulüp düzeyinde de önemli maçlara ev sahipliği yaptı. 1959 ve 1988 yıllarındaki Avrupa Kupası finalleri ile 1962 UEFA Kupa Galipleri Kupası finali bu stadyumda oynandı.

MHP ARENA VE ATLETİZM ORGANİZASYONLARI

Futbolun yanı sıra atletizmde de önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan MHP Arena, 1986 Avrupa Atletizm Şampiyonası ve 1993 Dünya Atletizm Şampiyonası'na da ev sahipliği yaptı. Bu yönüyle, stadyumun spor dünyasında çok yönlü bir önemi bulunmaktadır.

MHP ARENA'NIN İSMİ VE ANLAMI NEDİR?

Stadyumun ismindeki "MHP", Porsche'ye ait bir taşeron firma olan "MHP – A Porsche Company"nin kısaltmasıdır. MHP, bilişim ve yönetim danışmanlığı üzerine faaliyet göstermektedir.

Almanya'nın İspanya'ya mağlup olup elendiği MHP Arena, hem tarihi hem de son yaşanan olaylar bağlamında gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Merih Demiral'ın cezası ve bu cezanın alındığı stadyumun ismi, futbol dünyasında uzun süre konuşulacak bir konu olarak karşımıza çıkıyor.