Erden Timur'dan Florya projesi için yeni açıklama! Galatasaray'da yönetim yetki istiyor...

Galatasaray'ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, düzenlenen kongrede konuşma yaptı ve "Galatasaray’da 3 sene görev yaptım, herkesten hakkını helal etmesini istiyorum" dedi.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Galatasaray'ın gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazlarıyla ilgili yetki talebini görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya katılan Erden Timur, kürsüye çıkarak Galatasaray'daki görev süresi ve geleceğe dair dileklerini paylaştı.

Galatasaray’ın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda konuşma yapan Galatasaray eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, “Bizim getiriye, fona, Galatasaray’ın sürdürülebilirliğine olan ihtiyacımızın en önemli nüvelerden biri de birlik ve beraberlik. Geçtiğimiz 2 yılda bunu yansıttık ve başarılar da geldi. Florya’dan da inşallah en büyük getiriyi elde ederek bu şekilde devam eder diye düşünüyorum” dedi.

Galatasaray’da gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda yetki isteme amacıyla düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda sürüyor. Toplantıya katılan Galatasaray eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da kürsüye çıkarak söz aldı. Timur yaptığı konuşmada, “Başkanımızla 2-3 gün önce mevcut yetkiyle ilgili bir araya geldik. İçerisinde olmaya fikri aşamasından itibaren gayret ettiğim bir proje ve projeler söz konusu.

Bunun her şeyinin düşünülmüş, dört başı mahmur olması için çeşitli önergeler vardı. Buradaki esas nokta aslında dünyada da bir ilk olacak fona dönüşmesi. Temelde bu fikrin çıkmasının sebebi şuydu; borcumuzu kapatsak bile sürdürülebilirliği sağlamak için her sene negatif üretme potansiyelimiz olan rakamı karşılayacak kadar fona ihtiyacımız var. Fona ihtiyacımız var ve zarar edeceğimiz miktarı karşılaması lazım. Çıkacak rakamın önce borcu kapayacak sonra da fon oluşturacak şekilde olması lazımdı. O yüzden de blokeli hesap kısmı çok önemliydi” diye konuştu.

FLORYA PROJESİ'Nİ GALATASARAY YAPMALI

Florya projesini kulübün kendisinin yapması fikrinde olduğunu söyleyen Timur, “Ben kişisel olarak kendimiz yapmalıyız fikrindeyim. Bunun artıları eksileri muhakkak vardır. Bu işin Galatasaray’a en maksimum getiriyle sonuçlanabilmesi için belki yönetimimiz genel kuruldan sonra üst komisyon oluşturur. Geçmişte Riva için başkanımız yapmıştı. Neticede büyük uğraşlar verildi.

Yıllar sonra Galatasaray kendi parasıyla bir yer satın aldı. Paranın blokede olması, getirisinin futbol dışı branşlara sağlanması koruyucu bir şey sağlıyor. Bizim getiriye, fona, Galatasaray’ın sürdürülebilirliğine olan ihtiyacımızın en önemli nüvelerden biri de birlik ve beraberlik. Geçtiğimiz 2 yılda bunu yansıttık ve başarılar da geldi. Florya’dan da inşallah en büyük getiriyi elde ederek bu şekilde devam eder diye düşünüyorum. Galatasaray’da 3 sene görev aldım, herkesten hakkını helal etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.