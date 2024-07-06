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Çeyrek final öncesi Türkiye ve Hollanda'dan dikkat çeken paylaşımlar!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çeyrek final öncesi Türkiye ve Hollanda&#039;dan dikkat çeken paylaşımlar!
Euro 2024, Merih Demiral, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında bu akşam Hollanda ile karşılaşacak. Kritik karşılaşma öncesinde Hollanda Milli Takımı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Türkiye de bu paylaşımı alıntılayarak destek verdi. Görselde Hollandalı ve Türk taraftarların omuz omuza yer alması, dostluk mesajını pekiştirdi.

EURO 2024'te son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı yenerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Berlin Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak bu önemli maç, büyük bir heyecana sahne olacak.

Bu turu geçen takım, İngiltere ve İsviçre arasındaki çeyrek final eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak.

Avusturya maçının ardından Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işareti nedeniyle 2 maç men cezası alması Türkiye'de büyük bir tepkiye yol açmış, bu olay doğal olarak tansiyonu yükseltmişti.

Hollanda paylaştı Türkiye alıntıladı! Çeyrek final öncesi dikkat çeken paylaşım - 1. Resim

HOLLANDA'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Tarihi mücadeleye saatler kala Hollanda Milli Takımı'ndan "Oyuna olan sevgimizi paylaşıyoruz" başlığıyla bir görsel paylaşıldı. Bu paylaşımda Hollanda ve Türk bayrakları yer alırken, dostluk ve oyun tutkusunun vurgulandığı görüldü.

Hollanda paylaştı Türkiye alıntıladı! Çeyrek final öncesi dikkat çeken paylaşım - 2. Resim

A Milli Takım da bu paylaşımı "Oyunun tutkusunu paylaşıyoruz" mesajıyla alıntılayarak karşılık verdi. Bu jest, iki ülkenin futbol sevgisini ve centilmenliğini gözler önüne serdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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