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    • Haberler > Ekonomi > Ehliyet sınavına çipli kimlik kalkanı! Kursların "joker" kurnazlığı sona erecek

    Ehliyet sınavına çipli kimlik kalkanı! Kursların "joker" kurnazlığı sona erecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ehliyet sınavına çipli kimlik kalkanı! Kursların &quot;joker&quot; kurnazlığı sona erecek
    Ehliyet, Kurs, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sınavları “joker” kullanarak geçme vaatleri veren ehliyet kurslarının sayısı giderek artmaya başlamıştı. Yeni çipli kimlik kartları ve parmak izi doğrulama uygulaması jokerleri işsiz bırakacak… 

    Son dönemde ehliyet sınavlarına katılmak istemeyen kişiler yerine sınava giren joker şirketlerin sayısında artış olduğu kaydediliyor. Bu dolandırıcılık yöntemiyle jokerler, sürücü adayına kendilerini benzetip onun yerine sınava girerek ehliyet sınavını geçmesini sağlıyor. Yeni çipli kimlik kartları üzerinden parmak izi doğrulaması yapılarak ehliyet alımlarında olası sahtecilik işlemleri tarih olacak.

    HAPİS CEZASI UYGULANACAK 

    Ehliyet alımı için adayların kurslara katılımların ardından teorik sınava girmesi sonrasında da direksiyon sınavına girerek başarı sağlaması gerekiyor. Direksiyon sınavından korkan ya da yazılı sınavı geçemeyeceğini düşünen kişiler joker şirketlere başvurabiliyor. Bu noktada 6114 sayılı ÖSYM Hizmetleri Kanunu'nun 10. maddesine göre başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor.

    Ehliyet sınavına çipli kimlik kalkanı! Kursların "joker" kurnazlığı sona erecek

    TSE ONAYLI TESPİT CİHAZLARI GELİYOR 

    Konuyla ilgili açıklama yapan biOnay Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, konunun hayati önem taşıdığına dikkat çekerek; “Geliştirdiğimiz teknolojiyle biOnay olarak, ehliyet alımlarında sahtecilik işlemlerinin önüne geçiyoruz. Kimlik doğrulama cihazımızla güvenliği ön planda tutarak karşılaşılacak risklerin minimize edilmesine imkan tanıyoruz. Önümüzdeki süreçte ehliyet alımlarında ve kimlik doğrulamanın yapıldığı her yerde kimlik doğrulama cihazlarının kullanımı elzem hale gelecek. Bu noktada kurumların, İçişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Kimlik Doğrulama Hizmet Sağlayıcıları üzerinden kimlik doğrulama cihazları temin etmeleri gerekiyor. Bakanlık onaylı Kimlik Doğrulama Hizmet Sağlayıcısı (KDHS) olan biOnay ile, TSE onaylı yerli üretim kimlik doğrulama cihazlarımızı tüm kurumlara anahtar teslim olarak, yerinde kurulum ve eğitim vererek sağlıyoruz” dedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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