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Ekip otosu kazaya karıştı: 2’si polis 3 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekip otosu kazaya karıştı: 2’si polis 3 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya’da, ekip otosu, 3 araçlı trafik kazasına karıştı. Kazada 2 polis memuru ile bir çocuk yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaza, 15.30 sıralarında Malatya - Ankara karayolu İstasyon kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü istikametinde gelen sivil ekip aracı ile sürücüleri öğrenilemeyen 44 AFS 519 plakalı Toyota marka araç ve 44 EH 123 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Kazada 2 polis memuru ile bir çok yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede müdahalede bulunan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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