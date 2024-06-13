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Elazığ güne depremle uyandı! AFAD ilk verileri paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Elazığ güne depremle uyandı! AFAD ilk verileri paylaştı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün akşam Muğla'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından bir korkutan haber de Elazığ'dan geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntı sonrası AFAD ilk verileri açıkladı, işte son gelişmeler...

Yurdun dört bir yanından yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Dün akşam Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 22.19'da meydana gelen depremin derinliği 44 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı Aydın, Denizli, İzmir ve Manisa'da da hissedildi. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Sabah saatlerinde ise Elazığ sallandı, AFAD'dan açıklama geldi.

ELAZIĞ'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre depremin merkez üssü Keban Barajı olarak duyuruldu. Saat 06:40'da meydana gelen depremin derinliği ise 9 kilometre olarak belirlendi. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. 

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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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