Elazığ güne depremle uyandı! AFAD ilk verileri paylaştı

Dün akşam Muğla'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından bir korkutan haber de Elazığ'dan geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntı sonrası AFAD ilk verileri açıkladı, işte son gelişmeler...

Yurdun dört bir yanından yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Dün akşam Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 22.19'da meydana gelen depremin derinliği 44 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı Aydın, Denizli, İzmir ve Manisa'da da hissedildi. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Sabah saatlerinde ise Elazığ sallandı, AFAD'dan açıklama geldi.

ELAZIĞ'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre depremin merkez üssü Keban Barajı olarak duyuruldu. Saat 06:40'da meydana gelen depremin derinliği ise 9 kilometre olarak belirlendi. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

BU VİDEO DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR

Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.