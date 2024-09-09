Elazığ'da kan donduran olay! Polisin çevirdiği arabadan ceset çıktı

Elazığ'da yol kontrol noktasında şüphelendikleri aracı durduran polisler ceset buldu. Olayın detayları kan dondurdu...

İstanbul'da çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var....

İstanbul'da çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var....

Kahreden haberler peş peşe geldi! Her gün bir ceset bulundu

Kahreden haberler peş peşe geldi! Her gün bir ceset bulundu

Olay, Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi.

SİLAHLA ÇATIŞTILAR

Araçla kafe önüne gelen 3 kişi, aralarında husumet bulunan gruba ateş etmeye başladı. Bunun üzerine karşı taraf da silahla karşılık verdi.

KAÇARKEN POLİSE TAKILDILAR

Ardından araçla olay yerinden kaçan şahıslar, yol üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu.

Aracın arka kapısını açan polisler, Bekir Tokluk isimli şahsın cesedi ile karşılaştı. Tokluk'un karşı tarafın açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken 2'si araçtakiler olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerin ardından adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"BAZI DENK GELİŞLER ÖLÜMCÜLDÜR"

Öte yandan hayatını kaybeden Bekir Tokluk’un sosyal medya hesabından paylaştığı durumda, "Bazı denk gelişler ölümcüldür, zamanla anlayacaksınız" dediği görüldü.