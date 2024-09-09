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Elazığ'da kan donduran olay! Polisin çevirdiği arabadan ceset çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Elazığ&#039;da kan donduran olay! Polisin çevirdiği arabadan ceset çıktı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da yol kontrol noktasında şüphelendikleri aracı durduran polisler ceset buldu. Olayın detayları kan dondurdu...

Olay, Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi.

Elazığ'da kan donduran olay! Polisin çevirdiği arabadan ceset çıktı - 1. Resim

SİLAHLA ÇATIŞTILAR

Araçla kafe önüne gelen 3 kişi, aralarında husumet bulunan gruba ateş etmeye başladı. Bunun üzerine karşı taraf da silahla karşılık verdi.

Elazığ'da kan donduran olay! Polisin çevirdiği arabadan ceset çıktı - 2. Resim

KAÇARKEN POLİSE TAKILDILAR

Ardından araçla olay yerinden kaçan şahıslar, yol üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu.

Elazığ'da kan donduran olay! Polisin çevirdiği arabadan ceset çıktı - 3. Resim

Aracın arka kapısını açan polisler, Bekir Tokluk isimli şahsın cesedi ile karşılaştı. Tokluk'un karşı tarafın açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken 2'si araçtakiler olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı. 

Elazığ'da kan donduran olay! Polisin çevirdiği arabadan ceset çıktı - 4. Resim

Yapılan incelemelerin ardından adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Elazığ'da kan donduran olay! Polisin çevirdiği arabadan ceset çıktı - 5. Resim

"BAZI DENK GELİŞLER ÖLÜMCÜLDÜR"

Öte yandan hayatını kaybeden Bekir Tokluk’un sosyal medya hesabından paylaştığı durumda, "Bazı denk gelişler ölümcüldür, zamanla anlayacaksınız" dediği görüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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