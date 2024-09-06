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Kahreden haberler peş peşe geldi! Her gün bir ceset bulundu

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Kahreden haberler peş peşe geldi! Her gün bir ceset bulundu
Gündem Haberleri

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Erkek şiddeti yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ağustos öldürülen kadınların sayısı 31'ü buldu...

Kadınlar kasıtlı olarak öldürülüyor, vahşi cinayetlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Çoğu zaman toplumun gözü önünde gerçekleşen bu vahşetlerle kadınlar hayattan koparılıyor. Aileler gözü yaşlı, evlatlar ise öksüz bırakılıyor. Erkek terörü hız kesmeden devam ediyor. Son rakamlarda acı detaylar dikkat çekiyor...

 Milliyet'te yer alan habere göre; Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun tuttuğu kadın cinayetleri istatistiğine göre sekiz ayda en az 280 kadın, erkekler tarafından öldürüldü.

CİNAYETLERİN ÇOĞU AİLE İÇİNDE İŞLENDİ!

280 ölümden 230’u cinayet, 50’si de şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Cinayetlerden 105’i aile içinde işlenirken, kadınlardan 43’ü boşanma ya da ayrılma aşamasında olduğu erkek tarafından, 34’ü tanıdığı bir erkek tarafından, 35’i birlikte yaşadığı erkek tarafından, altısı annesi ya da kardeşinin bağlantılı olduğu erkek tarafından, dördü tanımadığı erkek tarafından, üçü de kimliği belirlenemeyen kişilerce öldürüldü.

AĞUSTOS AYINDA HER GÜNE BİR KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ

Sadece ağustos ayında 31 kadın, erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti. Kadınların 13’ü ateşli silahla, sekizi kesici aletle, üçü boğularak öldürüldü. Yedisinin ölüm nedeni bilinmiyor.

Düzenleyen:  - Gündem
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