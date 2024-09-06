Sakarya'da bir kadın başından vurulmuş halde bulundu!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iş merkezinin içinde bulunan bir dairede 35 yaşındaki kadın başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine adrese giden polis binadan koşarak kaçan zanlının peşine düştü.

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Olay, Adapazarı ilçesine bağlı Orta Mahalle Kökçü Sokak üzerinde meydana geldi. İş merkezi içerisinde bulunan daireden silah sesi duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, S.G. (35) isimli kadını silahla başından vurulmuş şekilde buldu. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler kadının vurulduğu dairede geniş çaplı inceleme yaptı.

POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE

Kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken ekipler, olayın ardından iş merkezinden koşarak uzaklaşan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.