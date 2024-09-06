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Sakarya'da bir kadın başından vurulmuş halde bulundu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sakarya&#039;da bir kadın başından vurulmuş halde bulundu!
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iş merkezinin içinde bulunan bir dairede 35 yaşındaki kadın başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine adrese giden polis binadan koşarak kaçan zanlının peşine düştü.

Olay, Adapazarı ilçesine bağlı Orta Mahalle Kökçü Sokak üzerinde meydana geldi. İş merkezi içerisinde bulunan daireden silah sesi duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sakarya'da bir kadın başından vurulmuş halde bulundu! - 1. Resim

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, S.G. (35) isimli kadını silahla başından vurulmuş şekilde buldu. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler kadının vurulduğu dairede geniş çaplı inceleme yaptı.

Sakarya'da bir kadın başından vurulmuş halde bulundu! - 2. Resim

POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE

Kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken ekipler, olayın ardından iş merkezinden koşarak uzaklaşan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'da bir kadın başından vurulmuş halde bulundu! - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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