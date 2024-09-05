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Ankara'da piknik tüpü patladı! Kadın kendini balkondan aşağı attı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas haber Ajansı

Ankara Sincan'da bir evde piknik tüpü patlaması ile ortalık savaş alanına döndü. Tüpün patlaması ile paniğe kapılan kadın, balkondan atlayarak ağır yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar, kısa süreli korku ve paniğe kapıldı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir evde piknik tüpü patladı. Olay, akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu büyük bir panik yaşandı.

BALKONDAN AŞAĞIYA ATLADI

Evde bulunan bir kadın, patlama sonrası paniğe kapılarak kendisini balkondan aşağıya attı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadının ilk müdahalesini yaparak, hastaneye kaldırdı.

BÜYÜK BİR KORKU YAŞANDI

Piknik tüpünün patlaması esnasında çevrede büyük bir korku yaşanırken, polis ve itfaiye ekipleri incelemelere başladı.

Yaralanan kadının durumu ciddiyetini korurken, yetkililer bu tür ev kazalarının önlenmesi için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas haber Ajansı
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