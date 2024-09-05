Gram altın yatırımcılarına alım fırsatı! İslam Memiş açık açık tarih verdi

Piyasalarda zirveden düşmeyen gram altında, yatırımcılarına dikkat çeken tavsiyeler geldi. Finans Uzmanı İslam Memiş, 18 Eylül sonrasını işaret ederek, "Gram altın 2788'e kadar geriledi. Hem ons altında hem gram altında tepki yükselişi bekliyordum. Bizim takip ettiğimiz destek seviyesi 2780 liraydı. 2800 lira altı yine kademeli alım için fırsat olmaya devam ediyor. Radarımız 2880 lira olacak" dedi.

Piyasalarda rekor üzerine rekor kıran gram altında yatırımcılar alım için fırsat kolluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ons altındaki çekilmeyi "fırsat" olarak değerlendiren Memiş, şunları söyledi:

"DOLARI YATIRIM ARACI OLARAK GÖRMÜYORUZ"

"Doların güçlü olacağını, karşısındaki bütün varlıkların değer kaybedeceğini ifade etmiştim. 33.88'den dolar pozisyonu alanlar oldu. Ons düşünce beklenti karşılandı. 34.03 lira olan dolar kuru var. Dolar/TL kurunda resmi tarafta yine aynı kur var. Dengelenme çabası gerçekleşti. 34 lira altındaki sarkmalar alım fırsatı. Doları yatırım aracı olarak görmüyoruz. Onstaki geri çekilmelere bir fırsat olarak görüyoruz.

"OLASI RİSKTE TEKRAR UYARI YAPACAĞIM"

Ons altın 2492 dolarda. Gün içinde 2471 dolara kadar geriledi 4 Eylül'de. Dolarla 2470'den altın almak için bekliyorduk, bu gerçekleşti. Kademeli alımları bitirdik. 2450-2500 dolara aralığını takip ediyoruz, riske atmıyoruz kendimizi. Olası riskte tekrar uyarı yapacağım. Paritenizi dolara çevirin uyarılarımız geçerli oldu.

"ELİNDE DOLAR BULUNANLAR..."

Elinde dolar bulunanlar için altın ve gümüş almak için veya kripto paralardaki düşüşü beklemek için güzel bir gün demiştim. Tepki alımları ile günü tamamlayacağını ifade etmiştim.

"HER DÜŞÜŞ BİR ALIM FIRSATI"

Ekim sonu ve kasım başında ons altında 2600 dolar hedef olduğu için her düşüş bir alım fırsatı. Eline dolar geçenlere fırsatları anlatacağım. Gram altın için de ons altını takip etmemiz gerekecek.

18 EYLÜL SONRASINI İŞARET ETTİ

Gram altın 2788'e kadar geriledi. Hem ons altında hem gram altında tepki yükselişi bekliyordum. Bizim takip ettiğimiz destek seviyesi 2780 liraydı. Dolar güçlü olduğu için gram altında geri çekilmeler ons kadar hızlı olmuyor. 2800 lira altı yine kademeli alım için fırsat olmaya devam ediyor. 18 Eylül'den sonra gram altın tarafındaki radarımız 2880 lira olacak çünkü. Bu yüzden 2800 altı rakamlar alım fırsatı."