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Düzce ve Erzurum'da peş peşe depremler! AFAD son dakika verileri açıkladı

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Düzce ve Erzurum&#039;da peş peşe depremler! AFAD son dakika verileri açıkladı
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Düzce ve Erzurum illerinde peş peşe korkutan depremler meydana geldi. Düzce Kaynaşlı merkezli depremde 3,3 ve 2,8 şiddetinde 2 ayrı sarsıntı oldu. Erzurum Aziziye'de ise 3.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD depremlere ilişkin verileri paylaştı.

Türkiye'nin dört bir yanı beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından bütün yurdu deprem korkusu sardı.

Son olarak Düzce ve Erzurum illerinde peş peşe korkutan depremler meydana geldi. AFAD, depremlere ilişkin verileri açıkladı.

Düzce ve Erzurum'da peş peşe depremler! AFAD son dakika verileri açıkladı - 1. Resim

DÜZCE 3,3 VE 2,2 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 1'er dakika ara ile 3,3 ve 2,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Saat 19.47 ve 19.48 sıralarında meydana gelen depremler, sırasıyla yerin 9,57 ve 7,01 kilometre derinliklerinde gerçekleşti.

Düzce ve Erzurum'da peş peşe depremler! AFAD son dakika verileri açıkladı - 2. Resim

ERZURUM'DA 3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD, Erzurum'un Aziziye ilçesinde de 3,0 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 19.58 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 6,97 kilometre derinliğinde hissedildi. Depremlerde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtildi.

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