Düzce ve Erzurum'da peş peşe depremler! AFAD son dakika verileri açıkladı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 5 Eylül 2024 20:17 - Güncelleme: 5 Eylül 2024 20:41 - Güncelleme:

Düzce ve Erzurum illerinde peş peşe korkutan depremler meydana geldi. Düzce Kaynaşlı merkezli depremde 3,3 ve 2,8 şiddetinde 2 ayrı sarsıntı oldu. Erzurum Aziziye'de ise 3.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD depremlere ilişkin verileri paylaştı.