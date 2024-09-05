Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yaşanabilir

Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Raporda ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normalinde seyredeceği ifade edildi. Karadeniz ve Güneydoğu'da bulunan çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Yağışların yarın saat 12.00 ila 18.00 arasında etkili olacağı açıklandı. Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Rize illeri ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve şiddetli rüzgar ihtimaline karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu tahmin raporu geldi. Raporda ülkenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Kırklareli, Gaziantep, Kilis ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı, Artvin’in kuzeyi, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Genellikle kuzeyli, güneydoğu ve doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı, Artvin’in kuzeyi, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C , 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C , 30°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C , 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C , 32°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C , 29°C

Az bulutlu

İZMİR 23°C , 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C , 37°C

Az bulutlu

MUĞLA 19°C , 36°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde sonra Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C , 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 26°C , 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY 25°C , 33°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 16°C , 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C , 29°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C , 29°C

Parçalı bulutlu

KONYA 19°C , 30°C

Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu

YOZGAT 13°C , 25°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C , 28°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 17°C , 32°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 21°C , 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C , 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı ve Artvin’in kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA 19°C , 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN 18°C , 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 21°C , 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C , 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; aralıklı ve yerel kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler kuzey kesimleri, sabah saatlerinde sonra kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 12°C , 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler kuzey kesimleri, sabah saatlerinde sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 10°C , 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 19°C , 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 14°C , 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler Kilis ve Gaziantep çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C , 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C , 36°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 23°C , 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C , 37°C

Az bulutlu ve açık