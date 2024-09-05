Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Pendik'teki börekçi saldırganları tutuklandı

Düzenleyen: Mesut Şahin 5 Eylül 2024 19:31 - Güncelleme: 5 Eylül 2024 19:48 - Güncelleme:

İstanbul'un Pendik ilçesinde sipariş götürdüğü evdeki genç kadına mesaj atarak rahatsız eden şahsın çalıştığı börekçiyi basan öfkeli koca, çalışanlar tarafından darp edilip bıçaklanmıştı. Söz konusu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan saldırganlar tutuklandı.