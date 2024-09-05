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Yemek siparişi sonrası kan aktı! Karısına arkadaşlık teklif edenlerin iş yerini bastı, bıçaklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yemek siparişi sonrası kan aktı! Karısına arkadaşlık teklif edenlerin iş yerini bastı, bıçaklandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Pendik'te karısına arkadaşlık teklifi eden şahısların işyerini basan adam, önce darp edildi ardından bıçaklandı. Dehşet anları kameralara yansıdı.

Pendik'te iddiaya göre, sipariş götürdükleri evdeki kadına mesajla arkadaşlık teklif eden şahısların çalıştığı kafeyi basan koca, çalışanlar tarafından darbedilerek bıçaklandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yemek siparişi sonrası kan aktı! Karısına arkadaşlık teklif edenlerin iş yerini bastı, bıçaklandı - 1. Resim

Olay, İstanbul Pendik’te Velibaba Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, genç kadın evinin karşısında bulunan pastaneden sipariş verdi. Siparişleri eve götüren personel siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti. Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası işletmeyi bastı. Koca ile işletmede çalışanlar arasında kavga çıktı. Börekçide çalışan dükkanı basan kocaya meydan dayağı attı. Kavga sırasında işletmede çalışan bir kişi çıkardığı bıçakla işletmeyi basan adamı bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yemek siparişi sonrası kan aktı! Karısına arkadaşlık teklif edenlerin iş yerini bastı, bıçaklandı - 2. Resim

Olay yerine gelen polis ekipleri işletme çalışanları gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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