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Pendik'te kuyuya düşen inşaat işçisi böyle kurtarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan şantiyede bir inşaat işçisi kuyuya düştü. Ekiplerin çalışmaları sonrası kuyudan çıkarılan işçinin kurtarılma anı kameraya yansıdı.

Pendik’te inşaat şantiyesinde bulunan kuyuya düşen işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vücudunda kırıklar olan şahıs hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul’un Pendik ilçesi Esenler Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi Ali Yusuf Karagöz, kapağı açık bırakılan kuyuya düştü. Durumu fark eden arkadaşları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya düşen şahsı halatla düştüğü yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Karagöz hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Pendik'te kuyuya düşen inşaat işçisi böyle kurtarıldı - 1. Resim

KURTARILMA ANI KAMERADA

Öte yandan, inşaat alanında bulunan kuyuya düşen işçinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te kuyuya düşen inşaat işçisi böyle kurtarıldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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