Türkiye Serpil Gül cinayetini konuşmuştu! Arnavutköy’de karısını öldüren şahsa müebbet hapis talebi

İstanbul Arnavutköy'de 10 Ağustos 2024’de boşanma aşamasındaki eşi Serpil Gül’ü çocuğunu sünnet ettireceğini söyleyerek eve çağıran ve aralarında çıkan tartışma sonrası silahla ateş ederek öldüren Harun Gül’ün yargılanmasına başlandı. Savcılık, sanık hakkında ‘tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşi Serpil Gül’ü aralarında çıkan tartışma sonrası silahla vurarak öldüren Harun Gül’ün hakim karşısına çıktığı duruşmada mütalaa açıklandı.

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İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Harun Gül, vefat eden Serpil Gül’ün müşteki ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da katıldı.

''MADEM ÇOCUKLARINI SEVİYORDUN NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIN' DEDİM'

Duruşmada savunma yapan sanık Harun Gül, eşini kasten öldürmek istemediğini belirterek, “Böyle bir niyetim yoktu. Kendimi korumak amacıyla aldım. Eşime karşı boşanma davası açtım. Yaklaşık 2 yıl sürdü. Avukatımın bana söylediğine göre boşanma davası düşmüş. Üst mahkemeye gitmiş tam netleşmemiş. Eşim devlet korumasındaydı hiç görüşmemiştik. Olaydan 7-8 ay önce beni aradı, 'Çocuklarımı özledim' dedi. Ben de eşime, 'Allah belanı versin madem çocuklarını seviyordun neden böyle bir şey yaptın' dedim” ifadelerini kullandı.

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''SİLAHI ÇEKTİKTEN SONRASINI HATIRLAMIYORUM''

Bu cinayeti daha önce kafasında planladığını belirten sanık Gül, “İlk başlarda bu cinayetin planını kuruyordum ama çocuklarım için bu konuyu kafamdan silmiştim. Ben sonrasında eşimle çocukları telefonda konuşturdum. Çocuklar eşime karşı soğuktu. Birkaç ay sonra eşime erkek çocuğumu sünnet ettireceğimi söyledim. Görmek istedi, 'Gelir hastanede görürsün' dedim. Olay gününden 3 gün önce aradım. Arnavutköy hastanesinden randevu aldığımı sünnet gününü ve hastaneyi söyledim. ‘Tamam, geleceğim’ dedi. Olaydan bir gün önce çocuğumu hastaneye götürdüm, Serpil de geldi. Sonra hep beraber eve gittik. Akşam aynı evde kaldık. Sabah olduğunda sen bize bunları niye yaptın diye sordum. 'Erkek olsaydın elimden tutsaydın' dedi. Gözüm döndü bağırdım. ‘Ben gidiyorum’ dedi, koşarak evden çıktı. Ben de peşinden aşağı indim. Kolundan tuttum, ‘gel konuşalım’ dedim. Hayır dedi. Sonrasını hatırlamıyorum. Silahı çektikten sonrasını hatırlamıyorum. Tahminime göre silahı alarak dışarı çıkmışımdır” dedi.

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"KARDEŞİMİ YUVALARI DAĞILMASIN DİYE BEN GÖNDERDİM"

Hayatını kaybeden Serpil Gül’ün ağabeyi Uğur Kartal ise duruşmadaki ifadesinde, "Kardeşim Tuzla'da otururken gece ağlayarak beni aradı 'abi dayanamıyorum artık' dedi. Ben de gittim aldım eve getirdim. Kız kardeşime destek oluyordum yuvaları dağılmasın diye. Kardeşim bana eşinin kendisine para vermediğini söylediğinde, Harun bize birikim yaptığını söyledi. Kocası geri almaya geldiğinde yuvaları dağılmaması için gönderdim kardeşimi. Çocukları annelerini çok seviyordu, şikayetçiyim" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEBİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Harun Gül’ün, ‘tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık Harun Gül, “Kasten veya planlayarak bir suç işlemedim. Çok pişmanım, tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Duruşmada söz alan sanık avukatları ise mahkemeden sanığın tahliyesini ve mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre talep ettiler.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Harun Gül’ün tutukluluk halinin devamına ve taraf avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Harun Gül’ün ayrı yaşadığı eşi Serpil Gül’ü, çocuğu M.M.’yi sünnet ettireceğini söyleyerek çağırdığı, olay günü bulundukları evde aralarında tartışma çıktığı, Serpil Gül’ün evden çıkıp kaçmaya çalıştığı, şüpheli Harun Gül’ün ise piyasadan temin ettiği silah ile Serpil Gül’e ateş ettiği, Serpil Gül’ün yere düştüğü, şüphelinin ise silahı doldur boşalt yöntemiyle 2 el daha ateş ederek ölümüne neden olduğu aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Harun Gül’ün ölen kadının başında beklediği, Serpil Gül’ün eve gelmesini sağladıktan sonra silahıyla ateş ettiği ve kadının kafa kısmına şiddetli kararlılıkla 2 el daha ateş ettiği ve eylemini belirli bir planla işlediği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Harun Gül’ün ‘tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.