Serpil'i başından vurup ölmesini beklemişti! Çocuklarını bahane edip katletmiş

İstanbul'da Harun Gül sokak ortasında boşanma aşamasındaki Serpil Gül'ü acımadan öldürmüştü. İnfiale neden olayda acılı abla Selda Yılmaz, kardeşinin sığınma evine yerleştiğini, Harun Gül'ün 'Çocuk sünnet olacak' bahanesiyle Serpil'i çağırdığını anlattı.

Haluk Levent duyurdu! Kocası tarafından katledilen Serpil Gül'ün avukatlığını Ahbaplar yapacak

Haluk Levent duyurdu! Kocası tarafından katledilen Serpil Gül'ün avukatlığını Ahbaplar yapacak

İstanbul geçtiğimiz günlerde korkunç bir cinayet haberiyle yankılandı. Arnavutköy ilçesinde Serpil Gül, boşanma aşamasında olduğu eşi Harun Gül tarafından vahşice katledildi. Korkunç olay kameralara anbean yansırken sosyal medya günlerce bunu konuştu.

İnfiale neden olan olayın ardından Serpil Gül'ün Ekol TV'ye konuşan annesi ve ablası katilin en ağır cezayı almasını istedi.

Acılı abla Selda Yılmaz, "Kardeşimi canice katletti. Başkası Serpil'ler ölmesin, kanları kaldırıma dökülmesin" dedi.

SERPİL'İ SIĞINMA EVİNE İTEN ŞİDDET

Yılmaz ayrıca kardeşinin sığınma evine gitmeden önce eşiyle tartıştığını, Harun Gül'ün yalvarıp özür dilediğini, 'Bir daha olmayacak' dediğini ifade edip "Aradan bir zaman geçtikten sonra tekrar kavga ediyorlar, kardeşimi dövüyor, kardeşim sığınma evine gidiyor" dedi.

"ÇOCUĞU İÇİN ÖLDÜ"

Çocuklarının sünnet olması üzerine Harun Gül'ün Serpil Gül'ü çağırdığını kaydeden abla Yılmaz, "Çocuk sünnet olmuş, 'Gel' demiş, o da gelmiş. Çocuğu için öldü" diye konuştu.

Serpil Gül'ün annesi Hediye Kırtıl da "Benim yavrumu katletti, kanı yerde kalmasın" dedi.

İfadesinde "Çocuklara bakma konusunda tartışma çıktı" diyen Harun Gül tutuklandı.