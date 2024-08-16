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Serpil'i başından vurup ölmesini beklemişti! Çocuklarını bahane edip katletmiş

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Gündem Haberleri

İstanbul'da Harun Gül sokak ortasında boşanma aşamasındaki Serpil Gül'ü acımadan öldürmüştü. İnfiale neden olayda acılı abla Selda Yılmaz, kardeşinin sığınma evine yerleştiğini, Harun Gül'ün 'Çocuk sünnet olacak' bahanesiyle Serpil'i çağırdığını anlattı. 

İstanbul geçtiğimiz günlerde korkunç bir cinayet haberiyle yankılandı. Arnavutköy ilçesinde Serpil Gül, boşanma aşamasında olduğu eşi Harun Gül  tarafından vahşice katledildi. Korkunç olay kameralara anbean yansırken sosyal medya günlerce bunu konuştu. 

İnfiale neden olan olayın ardından Serpil Gül'ün Ekol TV'ye konuşan annesi ve ablası katilin en ağır cezayı almasını istedi.

Serpil'i başından vurup ölmesini beklemişti! Çocuklarını bahane edip katletmiş - 1. Resim

Acılı abla Selda Yılmaz, "Kardeşimi canice katletti. Başkası Serpil'ler ölmesin, kanları kaldırıma dökülmesin" dedi.

Serpil'i başından vurup ölmesini beklemişti! Çocuklarını bahane edip katletmiş - 2. Resim

SERPİL'İ SIĞINMA EVİNE İTEN ŞİDDET

Yılmaz ayrıca kardeşinin sığınma evine gitmeden önce eşiyle tartıştığını, Harun Gül'ün yalvarıp özür dilediğini, 'Bir daha olmayacak' dediğini ifade edip "Aradan bir zaman geçtikten sonra tekrar kavga ediyorlar, kardeşimi dövüyor, kardeşim sığınma evine gidiyor" dedi.

Serpil'i başından vurup ölmesini beklemişti! Çocuklarını bahane edip katletmiş - 3. Resim

"ÇOCUĞU İÇİN ÖLDÜ"

Çocuklarının sünnet olması üzerine Harun Gül'ün Serpil Gül'ü çağırdığını kaydeden abla Yılmaz, "Çocuk sünnet olmuş, 'Gel' demiş, o da gelmiş. Çocuğu için öldü" diye konuştu.

Serpil'i başından vurup ölmesini beklemişti! Çocuklarını bahane edip katletmiş - 4. Resim

Serpil Gül'ün annesi Hediye Kırtıl da "Benim yavrumu katletti, kanı yerde kalmasın" dedi.

Serpil'i başından vurup ölmesini beklemişti! Çocuklarını bahane edip katletmiş - 5. Resim

İfadesinde "Çocuklara bakma konusunda tartışma çıktı" diyen Harun Gül tutuklandı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
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