Türkiye'yi sarsan cinayet! Serpil Gül'ün katilinin ifadesi ortaya çıktı

Dün sosyal medyayı sarsan Serpil Gül cinayetinde Harun Gül tutuklandı. Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında kurşunlayarak öldüren Gül'ün ilk ifadesinde dün çocuklarından birinin sünnet olduğunu, eşinin çocuklara bakmak istemediğini söylemesi üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Dün İstanbul'un Arnavutköy ilçesi korkunç bir cinayete şahitlik etti. Sosyal medyada da infiale neden olan olayda 35 yaşındaki Serpil Gül, boşanma aşamasında olduğu eşi 40 yaşındaki Harun Gül tarafından sokak ortasından silahla vurularak öldürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLDÜRÜP BAŞINDA BEKLEDİ

Polis ekipleri, eşinin başında silahla beklediğini gördükleri Harun Gül'e megafon aracılığıyla silahını yere bırakarak teslim olması çağrısında bulundu.

Bir süre sonra silahını bırakıp yere yatan şüpheli gözaltına alındı.

KATİL ZANLISININ İFADESİ

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Serpil Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin ifadesinde, eşiyle 2 yıldır boşanma aşamasında olduklarını, dün çocuklarından birinin sünnet olduğunu, eşinin çocuklara bakmak istemediğini söylemesi üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu eşini vurduğunu söylediği öğrenildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Katil zanlısının eşini silahla vurduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gül, adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.