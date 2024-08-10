İstanbul’da cinayet: Eşini sokak ortasında öldürdü

İstanbul Arnavutköy'de bir kadın tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Katil koca, olay yerinde silahıyla birlikte gözaltına alındı. Öte yandan korkunç cinayete ilişkin detaylar ve olay anının görüntüleri ortaya çıktı.

Korkunç olay, saat 13.45 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde Serpil Gül (35) sokakta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı eşi Harun Gül (40) tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

YERE TAKILIP DÜŞÜNCE ATEŞ ETTİ

Serpil Gül'ün kaçmaya çalışırken ayağı takılıp yere düştüğü, düştüğü yerde Harun Gül tarafından vurulduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri konuyla ilgili çalışmalarına başlarken, olayın faili eşi ise silahıyla birlikte gözaltına alındı.

ÖLDÜRÜP BAŞINDA BEKLEMİŞ

Öte yandan sokak ortasındaki kadın cinayeti ile ilgili detaylar ve olayı anı görüntüleri ortaya çıktı. 35 yaşındaki Serpil Gül 2 yıldır boşanma sürecinde olduğu Harun Gül'ün önceki gün sünnet olan çocukları nedeniyle buluştukları ve aralarında ‘çocuklara sen bak’ tartışmasından dolayı Harın Gül'ün eşini sokak ortasında kafasından 3 el silahla vurup, polis gelene kadar başında beklediği öğrenildi.

Olay yerine polis ekiplerinin araç megafonu ile çağrı yaptığı Harun Gül polise silahıyla birlikte teslim oldu.

DEHŞET ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan dehşet dolu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Harun Gül’ün Serpil Gül’ü silahla kovalaması, vatandaşların ‘dur yapma’ uyarılarına rağmen yere düşen kadına silahla art arda ateş etmesi yer aldı. Görüntülerin devamında ise Harun Gül’ün yere yatırıldıktan sonra polisin teslim alması ve vatandaşların dövdüğü anlar da görüldü.

"ELİNDE SİLAH VARDI, KİMSEYİ YAKLAŞTIRMIYORDU"

Olay yerinde yaşayan mahalle sakini Feyzullah Katmerlikaya, birinin yere düştüğünü zannettiklerini belirterek, “Ambulans geldi ama sokağa sokmadılar. Biz de olayın vahameti ile ne olduğunu anlamak için geri döndük. Elinde silah vardı, kimseyi yaklaştırmıyordu. Polisler geldi, insanlar geldi, ambulans da geldi ama kimseyi yaklaştırmadığı için yanına gelemediler. Adam kendi teslim oldu. O sırada vatandaşlar adamı linç etmek istedi, polisler zor kurtardı adamı. Mahalleli olarak ilk kez böyle bir şey başımıza geliyor. Çok üzüldük” dedi.

"NAMLUYU BİR DAHA ÇEKİP KAFASINA SIKTI"

Balkonda olduğunu belirten Orhan Güngör ise “Kadına iki el ateş etti. Kadın yere düştükten sonra namluyu bir daha çekip, kafasına sıktı. Kendi kafasına da silahı dayadı ama cesaret edemediğini düşünüyorum. Kendine sıkamadı, olan bir insana, iki tane çocuğa oldu. Allah insanlara akıl fikir versin” şeklinde konuştu.