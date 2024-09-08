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İstanbul'da çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var....

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;da çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var....
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Pendik ilçesinde gece yarısı ortalık savaş alanına döndü. İki grubun sokak ortasındaki çatışması kanlı bitti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Olay 00.00 sıralarında Harmandere Mahallesi Emir Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokak ortasında karşılaşan iki grup karşı tartışmaya başladı. Olay kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

İstanbul'da çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var.... - 1. Resim

BİRBİRLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

İki grup birbirine silahlarla ateş açmaya başladı. Ortalık kan gölüne dönerken çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var.... - 2. Resim

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. İçlerinden birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul'da çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var.... - 3. Resim

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay mahallide güvenlik şeridi çekilerek inceleme çalışması yapıldı.

İstanbul'da çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var.... - 4. Resim

POLİS KAÇAN ZANLILARIN PEŞİNDE

Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var.... - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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