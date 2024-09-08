İstanbul'da çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var....
İstanbul'un Pendik ilçesinde gece yarısı ortalık savaş alanına döndü. İki grubun sokak ortasındaki çatışması kanlı bitti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.
Olay 00.00 sıralarında Harmandere Mahallesi Emir Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokak ortasında karşılaşan iki grup karşı tartışmaya başladı. Olay kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.
BİRBİRLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR
İki grup birbirine silahlarla ateş açmaya başladı. Ortalık kan gölüne dönerken çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. İçlerinden birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay mahallide güvenlik şeridi çekilerek inceleme çalışması yapıldı.
POLİS KAÇAN ZANLILARIN PEŞİNDE
Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı