İstanbul'da çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var....

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Eylül 2024 05:32 - Güncelleme: 8 Eylül 2024 05:49 - Güncelleme:

İstanbul'un Pendik ilçesinde gece yarısı ortalık savaş alanına döndü. İki grubun sokak ortasındaki çatışması kanlı bitti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.