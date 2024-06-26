Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Elazığ'da ormanlık alanda yangın! Mahalle sınırına ulaştı: 4 kişiye sağlık müdahalesi

Elazığ'da ormanlık alanda yangın! Mahalle sınırına ulaştı: 4 kişiye sağlık müdahalesi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Elazığ, Orman Yangını, İtfaiye, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını büyümeden ekipler tarafından söndürüldü. Yangında 20 dönüm ekili alan küle dönerken, 30 dönüm ormanlık ve 10 dönüm de bahçe yangından zarar gördü.

Elazığ'ın Gümüşbağlar köyü sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tarihi Harput Mahallesi sınırlarına ulaştı.

Yangını fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 5 ilk müdahale, 3 arasöz, 2 greyder ile 50 personel müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da ormanlık alanda yangın! Mahalle sınırına ulaştı: 4 kişiye sağlık müdahalesi - 1. Resim

Öte yandan, tedbir amaçlı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 4 kişiye müdahale etti. Yangın sonrası, 20 dönüm ekili alan küle dönerken, 30 dönüm ormanlık ve 10 dönüm de bahçe yangından zarar gördü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nişan, takı ve balayı masrafı hariç! İstanbul'da evlenmenin maliyeti 600 bin liraDemet Şener 3. kez nikah masasına oturuyor! Tektaşını görenler şaşkına döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan Diyanet İşleri Başkanını kabul ettiTürkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küstah açıklamalarda bulunan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki - Gündemİsrailli küstaha jet cevapKadıköy'deki restoran faciasının görüntüleri ortaya çıktı - GündemKadıköy'de facianın eşiğinden dönüldüHakan Fidan, İsrail'e destek veren ülkelere meydan okudu: Geç olmadan tutumlarını gözden geçirsinler - GündemFidan İsrail'e destek veren ülkelere meydan okuduAlacak verecek davası kanlı bitti! Tartıştığı kişiyi sapladığı şişle öldürdü - GündemAlacak verecek davası kanlı bitti! Tartıştığı kişiyi sapladığı şişle öldürdüTEM'de kaza! Tıra arkadan girdi, ön tarafı komple dağıldı: 5 yaralı - GündemTEM'de kaza! Tıra arkadan girdi, ön tarafı komple dağıldı: 5 yaralı
Sonraki Haber Yükleniyor...