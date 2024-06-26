Elazığ'da ormanlık alanda yangın! Mahalle sınırına ulaştı: 4 kişiye sağlık müdahalesi

Elazığ'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını büyümeden ekipler tarafından söndürüldü. Yangında 20 dönüm ekili alan küle dönerken, 30 dönüm ormanlık ve 10 dönüm de bahçe yangından zarar gördü.

Elazığ'ın Gümüşbağlar köyü sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tarihi Harput Mahallesi sınırlarına ulaştı.

Yangını fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 5 ilk müdahale, 3 arasöz, 2 greyder ile 50 personel müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, tedbir amaçlı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 4 kişiye müdahale etti. Yangın sonrası, 20 dönüm ekili alan küle dönerken, 30 dönüm ormanlık ve 10 dönüm de bahçe yangından zarar gördü.