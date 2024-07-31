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Elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya’da pompa vinciyle çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Karapınar ilçesine bağlı Akören Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Eren Dağ, pompa vinciyle çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Ağır yaralı halde Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağ, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eren Dağ'ın cansız bedeni otopsi için Konya'ya gönderildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili tahikat sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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