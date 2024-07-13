Elektrik dehşeti 5 yıl önce haberlere konu olmuş: Çözüm için birileri öldü!

İzmir'in Konak ilçesinde iki kişi kaçak elektrik akımına kapılarak can vermişti. Elektrik dehşetindeki ihmalin beş yıl önce yerel medyaya konu olduğu ortaya çıktı. Ege Telgraf'ın, "Çözüm için illa biri mi ölmeli" başlığıyla yayımladığı haberde tehlikeye dikkat çektiği görüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Bu sırada 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ve 44 yaşındaki İnanç Öktemay da yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmeye çalışan Deniz ve onu kurtarmaya çalışan Öktemay elektrik akımına kapılarak can verdi.

Olayın görüntüleri tüyleri diken diken ederken esnafın daha önce konuyu şikayet ettiği kaydedildi.

9 Ocak 2024 dönemine ait görüntülerde ise yine yağmur sırasında mazgalların olduğu noktada dumanların çıktığı kameralarca kaydedildi. Bir başka görüntü olan 4 Ocak 2024 tarihinde ise belediye ekiplerinin bölgede balyozlarla çalışmalar yaptığı görüntülerde yer alıyor.

HABERLERE KONU OLMUŞ

Öte yandan İzmir'in yerel gazetesi "Ege Telgraf" da beş yıl önce "Çözüm için illa biri mi ölmeli?" başlığıyla bu tehlikeye dikkat çekmişti.

Gazetenin 19 Ocak 2019 tarihli sayısında muhabir Utkucan Akkaş’ın kaleme aldığı haberde, Alsancak Vapur İskelesi’nin karşı sokağında bulunan Enver Dündar Başar Sokak’taki elektrik kablolarının ölüm tehlikesine neden olduğu belirtilmiş.

Haberde şu ifadelere yer verilmişti:

Alsancak Vapur İskelesi’nin karşı sokağında bulunan Enver Dündar Başar Sokak’ta yer altından geçen elektrik kabloları ölüm tehlikesi saçıyor. Her gün çok sayıda insanın Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne ulaşmak için kullandığı Enver Dündar Başar Sokak’ta yerin altından geçen elektrik hattı dışarıya sızma yapıyor.

Bir buçuk metrelik bir alanda meydana gelen elektrik kaçağı nedeniyle, sokak taşları sürekli sıcak kalıyor. Elektrik kaçağından pek çok insan yürürken çarpılırken olası bir can kaybı yaşanmasından korkuluyor. Esnaf, uzun süredir burada elektrik kaçağının yaşandığını ve bir sokak köpeğinin bu nedenle can verdiğini söyleyerek yetkililerin ilgisizliğinden şikayet etti.

DENİZ TIP ÖĞRENCİSİYDİ

Hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz'in, İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilirken, kendisine yardım etmek isterken akıma kapılıp hayatını kaybeden İnanç Öktemay ile de İzmir Müzisyenler Derneği'nden arkadaş oldukları belirtildi. Öktemay'ın da İzmir'de esnaflık yaptığı öğrenildi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Olayın yaşandığı bölgeye gelen elektrik firması yetkilileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulunuyor. Yetkililer, ilk olarak kanalizasyon çevresinde elektrik kaçağının olduğu şüphesiyle kazı çalışması yaptı. Ekipler yine bölgede de cihazlarla elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol etti.

AVUKAT SIRMA: İHMALLER VAR

Bölge esnafı ise daha önce defalarca elektrik kaçağını şikayet ettiğini söyledi. Bölgede incelemelerde bulunan Avukat Çiçek Sırma da, olayda ihmallerin olduğunu ifade etti. Şikayetlere rağmen önlem alınmadığını aktaran Sırma, "Rögardan elektrik akımının geçtiği sabit olup, daha öncede elektrik kabloların yanması nedeniyle rögardan dumanlar çıkmaktadır. Olayın marketle bir ilgisinin olmadığı açık. Bu sorumlular bilirkişilerce tespit edilecektir" dedi.