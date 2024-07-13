İzmir'deki elektrik dehşetinde 'kanalizasyon' şüphesi

İzmir'de iki kişinin ölümüne neden olan kaçak elektrik akımının kanalizasyondan kaynakladığı iddia edildi. Bölge esnafı 6 senedir elektrik tellerinin olay yerinde olduğunu söyleyip "Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. Zor kurtuldum, yoksa ölmüştüm. Daha önce defalarca yetkilileri uyardım" ifadelerini kullandı.

Her yağmurda sokakların göle döndüğü İzmir dün yine kabusu yaşadı. Konak ilçesi Alsancak semtinde ise korkulan oldu. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44), elektrik akımına kapıldı.

DAKİKALARCA MASAJ YAPILDI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca Deniz ve Öktemay'a kalp masajı yaptı. Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ancak kurtulamadı.

İLK ŞÜPHE KANALİZASYON

Öte yandan elektrik firması yetkilileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililer ilk olarak kanalizasyonda elektrik kaçağının olduğu şüphesiyle olay yerinde kazı çalışması yapacak.

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"DAHA ÖNCE BENİ DE ELEKTRİK ÇARPTI"

Olaya tanık olan bölge esnafından 58 yaşındaki İsa Yaman, o anları anlattı. Yaman “Dün deponun orada gördüm. Kız düştü, arkadaşı kurtarmak istedi ama onunla beraber o da düştü. İkisini de elektrik çarptı.

Karşıdan gördüm, müdahale edemedim. Elektrik telleri 6 seneden beri orada duruyor. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. Zor kurtuldum, yoksa ölmüştüm. Daha önce defalarca yetkilileri uyardım” ifadelerine yer verdi.