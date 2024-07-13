Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İzmir'deki elektrik dehşetinde 'kanalizasyon' şüphesi

İzmir'deki elektrik dehşetinde 'kanalizasyon' şüphesi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;deki elektrik dehşetinde &#039;kanalizasyon&#039; şüphesi
İzmir, Elektrik Çarpması, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de iki kişinin ölümüne neden olan kaçak elektrik akımının kanalizasyondan kaynakladığı iddia edildi. Bölge esnafı 6 senedir elektrik tellerinin olay yerinde olduğunu söyleyip "Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. Zor kurtuldum, yoksa ölmüştüm. Daha önce defalarca yetkilileri uyardım" ifadelerini kullandı. 

Her yağmurda sokakların göle döndüğü İzmir dün yine kabusu yaşadı. Konak ilçesi Alsancak semtinde ise korkulan oldu. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44), elektrik akımına kapıldı.

DAKİKALARCA MASAJ YAPILDI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca Deniz ve Öktemay'a kalp masajı yaptı. Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ancak kurtulamadı. 

İzmir'deki elektrik dehşetinde 'kanalizasyon' şüphesi - 1. Resim

İLK ŞÜPHE KANALİZASYON

Öte yandan elektrik firması yetkilileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililer ilk olarak kanalizasyonda elektrik kaçağının olduğu şüphesiyle olay yerinde kazı çalışması yapacak.

İzmir'deki elektrik dehşetinde 'kanalizasyon' şüphesi - 2. Resim

"DAHA ÖNCE BENİ DE ELEKTRİK ÇARPTI"

Olaya tanık olan bölge esnafından 58 yaşındaki İsa Yaman, o anları anlattı. Yaman “Dün deponun orada gördüm. Kız düştü, arkadaşı kurtarmak istedi ama onunla beraber o da düştü. İkisini de elektrik çarptı.

İzmir'deki elektrik dehşetinde 'kanalizasyon' şüphesi - 3. Resim

Karşıdan gördüm, müdahale edemedim. Elektrik telleri 6 seneden beri orada duruyor. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. Zor kurtuldum, yoksa ölmüştüm. Daha önce defalarca yetkilileri uyardım” ifadelerine yer verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YHT biletlerine yüzde 25,6 zam! İşte yeni fiyatlarRizespor'un eski golcüsü İtalyan devi Inter'e transfer oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - GündemGara ve Hakurk'ta nokta operasyon!İki otomobilin çarpışmasında ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 6 yaralı - Gündemİki otomobilin çarpışmasında ortalık kan gölüne döndüYÖK'ten "hayali üniversite" haberlerine ilişkin açıklama - Gündemİddiaların ardından YÖK'ten açıklama geldiMuğla'da tur otobüsü dehşet saçtı: 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var - GündemTur otobüsü dehşet saçtı!Balıkesir Belediye Başkanı'ndan tatilcilere: İkametgahınızı buraya aldırın - GündemBalıkesir Belediye Başkanı'ndan tatilcilere tuhaf istekBir anlık klavye hatası 52 bin liraya mal oldu - GündemBir anlık klavye hatası 52 bin liraya mal oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...