Emekli vali yardımcısı evinde ölü bulundu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaşayan emekli vali yardımcısı Yılmaz Yolcu, evinde ölü bulundu.
Ankara'dan tatil için bir süre önce ilçeye bağlı Kütküt Mahallesi'ndeki evine gelen 82 yaşındaki Yılmaz Yolcu'dan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
VALİ YARDIMCISI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Olay yerine gelen ekipler, Yolcu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Yolcu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı