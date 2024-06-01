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Emekli vali yardımcısı evinde ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Emekli vali yardımcısı evinde ölü bulundu
Ankara, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaşayan emekli vali yardımcısı Yılmaz Yolcu, evinde ölü bulundu.

Ankara'dan tatil için bir süre önce ilçeye bağlı Kütküt Mahallesi'ndeki evine gelen 82 yaşındaki Yılmaz Yolcu'dan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

VALİ YARDIMCISI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler, Yolcu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Yolcu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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