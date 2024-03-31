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Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Emine Erdoğan&#039;dan seçim paylaşımı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Üsküdar'da oyunu kullanan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seçimlerin vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. 

Emine Erdoğan, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçimlerin vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"Oyumuzu kullandık. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Huzur ve güven içerisinde bir oy kullanma süreci için vazife başında olan tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte oy kullanan Emine Erdoğan'ın paylaşımında bu ana ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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