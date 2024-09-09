Emine Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Eylül 2024 08:53 - Güncelleme: 9 Eylül 2024 09:00 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı dileğinde bulundu.