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MEB kararı ile ders sürelerinin 30 dakikaya düşürülmesi öngörülüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MEB kararı ile ders sürelerinin 30 dakikaya düşürülmesi öngörülüyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okullarda 2024-2025 yılı derslerin 30 dakikaya düşürülmesine dair Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gönderilen yazı ilgili kurumlara iletildi. Yeni müfredat ile birlikte okul ders sürelerinde de çeşitli değişikliklerin gerçekleşeceği öngörülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim yılına yönelik önemli bir karar aldı. Yapılan yeni düzenleme ile bazı okullarda ders sürelerinin 30 dakikaya kadar indirilebileceği açıklandı.

Yeni karar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla duyuruldu ve özellikle ikili eğitim yapan okulları kapsıyor.

MEB kararı ile ders sürelerinin 30 dakikaya düşürülmesi öngörülüyor - 1. Resim

DERSLER 30 DAKİKA MI OLDU?

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre, ders süreleri normalde 40 dakika olarak belirlenmiş durumda. Fakat ikili eğitim yapan okullarda bu sürelerin, okulun fiziki durumu ve öğrenci yoğunluğu göz önüne alınarak 30 dakikaya kadar düşürülmesi mümkün olacak.

Yönetmelikte ayrıca, ikili eğitim yapan okullar için dersler arasındaki teneffüs süresinin en az 10 dakika olabileceği belirtiliyor. Tekli eğitim yapılan okullarda ise teneffüs süreleri 15 dakika olarak kalacak.

MEB kararı ile ders sürelerinin 30 dakikaya düşürülmesi öngörülüyor - 2. Resim

Yönetmeliğin Ek 3. maddesi ise olağanüstü durumlarda ders sürelerinin kısaltılabileceğini öngörüyor. Doğal afetler, salgın hastalıklar veya hava koşulları gibi olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda, ders sürelerinin yeniden düzenlenebileceği belirtiliyor.

Bu düzenleme ile yıkım veya güçlendirme çalışmaları nedeniyle okul binalarında değişiklik yaşayan okullarda da benzer bir uygulamanın yapılabileceği vurgulanıyor.

MEB kararı ile ders sürelerinin 30 dakikaya düşürülmesi öngörülüyor - 3. Resim

HANGİ OKULLARDA DERS SÜRESİ KISALTILDI?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni düzenlemesine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla bazı okullarda ders süreleri 40 dakikadan 30 dakikaya düşürülebilecek.

Alınan karar özellikle öğrenci yoğunluğu nedeniyle fiziki yetersizlik yaşayan okullarda uygulanacak. İkili eğitim yapılan okullarda ders saatlerinin azaltılması, eğitim-öğretim sürecini rahatlatmayı hedefliyor.

MEB kararı ile ders sürelerinin 30 dakikaya düşürülmesi öngörülüyor - 4. Resim

İlgili yazıda belirtildiği gibi, yık-yap veya güçlendirme çalışmaları nedeniyle başka bir okula taşınan ya da öğrenci nüfusunun fazla olduğu okullarda, Valiliklerin ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin yapacağı planlamalar doğrultusunda ders süreleri 30 dakikaya kadar düşürülebilecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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