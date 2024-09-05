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MEB’in yeni düzenlemesine göre lisede okula telefon getirmek yasak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MEB’in yeni düzenlemesine göre lisede okula telefon getirmek yasak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Lisede okula telefon getirmek MEB'in açıkladığı yeni düzenlemelere göre tüm öğretim grupları dahil yasak. Bu nedenle ilk öğretim, orta öğretim ve lise düzeyinde de okula telefon götürmek 2024 yılı itibari ile yasaklanmış durumda.

MEB tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılına yönelik yapılan düzenlemelerle birlikte, öğrencilerin okula telefon getirmesi artık yasaklandı.

MEB’in yeni düzenlemesine göre lisede okula telefon getirmek yasak - 1. Resim

Yeni düzenlemeye göre, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, eğitim saatleri içinde cep telefonlarını kullanamayacak.

9 Eylül'de açılacak olan okullarda, telefon kısıtlamaları gündeme gelirken, veliler ve öğrenciler bu konuda yapılan açıklamaları dikkatle takip ediyor.

MEB’in yeni düzenlemesine göre lisede okula telefon getirmek yasak - 2. Resim

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, İstanbul Valiliği de ilk gün için özel bir düzenleme yaptı.

Okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü trafiğin yoğun olacağı beklentisiyle, eğitim saatlerinde değişiklik yapıldı. Valilik, tüm okullarda eğitimin sabah saat 10:00'da başlayacağını ve derslerin 15:00'te sona ereceğini duyurdu.

İstanbul genelinde 2 milyon 951 bin 685 öğrenci ders başı yapacak, bu öğrencilerden 715 bin 835'i ise ilk kez yeni okullarında eğitim görecek. Özellikle ilk günlerde 16 bin öğrenci servisi trafiğe çıkacağı için, şehirde ciddi bir yoğunluk yaşanacağı tahmin ediliyor.

MEB’in yeni düzenlemesine göre lisede okula telefon getirmek yasak - 3. Resim

LİSEDE OKULA TELEFON GETİRMEK YASAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin radikal bir karar alarak, öğrencilerin ders saatlerinde cep telefonlarını kullanmasını yasakladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte sınıf içinde bilişim cihazlarının bulundurulmasına da izin verilmeyecek. Yasaklama kararı, yalnızca Türkiye'de değil, küresel çapta bir öneriyle desteklenmiş durumda.

MEB’in yeni düzenlemesine göre lisede okula telefon getirmek yasak - 4. Resim

UNESCO’nun 2023 yılına ait “Küresel Eğitim İzleme” raporunda, akıllı telefon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarını düşürdüğüne ve duygusal istikrarları üzerinde olumsuz etkiler meydana getirdiğine dikkat çekildi.

Fazla ekran süresi, öğrenci performansında düşüşe ve çocukların duygusal dengeyi sağlamakta zorlanmalarına yol açıyor. 

MEB’in yeni düzenlemesine göre lisede okula telefon getirmek yasak - 5. Resim

OKULLAR 10'DA MI BAŞLAYACAK?

İstanbul Valiliği'nin resmi açıklamasına göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.

Hem resmi hem de özel okullarda toplamda milyonlarca öğrenci ders başı yapacak. İlk kez okula başlayacak olan öğrencilerin sayısı ise oldukça fazla.

Bu durum göz önüne alındığında, ilk günlerdeki trafiğin daha da yoğun olacağı değerlendiriliyor. Valiliğin yaptığı düzenlemeye göre, 9 Eylül Pazartesi günü tüm okullarda ders saatleri 10:00 ile 15:00 arasında gerçekleşecek. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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