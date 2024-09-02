Okullarda ilk zil "uyum" için çaldı: Veliler ve öğretmenler ikna için ter döküyor

Bu yıl okul öncesi (anasınıfı) ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için ilk zil "uyum" eğitimi için çaldı. Aileler ve öğretmenler çocukları okula alıştırmak için ter döküyor.

MEB'in yeni müfredatı 1,5 ve 9. sınıflarda önümüzdeki dönem kademeli olarak uygulanacak

MEB'in yeni müfredatı 1,5 ve 9. sınıflarda önümüzdeki dönem kademeli olarak uygulanacak

Türkiye genelinde 81 ilde okulların ilk zili uyum haftası için çaldı.

Bir hafta boyunca öğrenciler için öğretmen ve arkadaşlarını tanıtan "uyum haftası" programı uygulanacak. Veliler, öğrenciler ve öğretmenler için tanışma etkinlikleri ile düzenlenecek.

Aile-çocuk-öğretmen iletişiminin sağlanabilmesi bakımından tüm ailelerin etkinliklere çocuklarıyla katılım göstermesi bekleniyor.

Bu yıl eğitim öğretim yılı rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-3 Eylül'de düzenlenecek.

Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise 9 Eylül haftasında okula uyum için rehberlik çalışmaları yapılacak.

İlkokula başlayacak öğrencilerin ailelerine eğitimin ilk gününde ailelerine yönelik "İlkokul 1. Sınıfa Uyum Haftası" sunumu yapılacak.

Ailelere aynı gün çocuklarıyla okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. Uyum eğitiminin ikinci gününde ise okullarda uyum haftası etkinlikleri yapılacak.

Ortaokul öğrencilerine ise 9 Eylül'de ailelere yönelik "ortaokul 5. sınıfa uyum rehberi" sunumu yapılacak. Sunum öncesinde ailelerle tanışma etkinlikleri gerçekleştirilebilecek. Ailelere okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak.

İkinci gün ise öğrencilere rehberlik uygulamaları yapılacak. Etkinliklerin yapılacağı saatler okul müdürlüklerince planlanacak.

ÖĞRETMENLER YENİ MÜFREDAT EĞİTİMİ ALACAK

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül'den itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

Bu kapsamda MEB, yeni programların hazırlanması aşamasında görev alan akademisyenler ve alan uzmanlarınca öğretmenlere yönelik "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici eğitimi kursları" başlatmıştı.

9 bini aşkın öğretmen bu kapsamda 40 saat süren 61 farklı kurs programına katıldı.

Eğitici eğitimi alan bu öğretmenler de yarından itibaren görev yaptıkları illerde alanlarında yapılan müfredat değişikliklerine yönelik öğretmenlere eğitim vermeye başlayacak.