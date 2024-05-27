MEB'in yeni müfredatı 1,5 ve 9. sınıflarda önümüzdeki dönem kademeli olarak uygulanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yeni müfredatı onaylamasının ardında ne zaman, hangi sınıflarda geçerli olacak merak edilmeye başlanırken müfredat mı değişti sorusu da gündeme geldi. Bugün, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden yeni döneme dair bilgiler...

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" bugün itibarıyla onaylandı. Öğrenciler ve velilerin gündeminde ise yeni müfredat nasıl olacak sorusu yer aldı. Kademeli olarak uygulanacak olan yeni sistem ile ilgili detayları derledik.

27 Mayıs günü Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne onay verdi.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 9 dersin öğretim programı ile ortak metni, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 10 dersin öğretim programı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 7 dersin öğretim programı 26 Nisan günü vatandaşın önerisine sunuldu.

Öğretmenler, 38 bin 865 görüş ve öneri bildirirken eğitim platformları da 28 bin 419 görüş kaydetti. Yeni müfredatın onaylanmasının ardından "mufredat.meb.gov tr" sitesinde erişime açıldı.

Yeni düzen, önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminden itibaren geçerli olurken okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlayacak ve kademli olarak uygulamaya geçilecek.