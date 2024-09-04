Özel okullar emlak sitelerinde: İlanı görenler şoke oldu! 'Öğrenci' detayı dikkat çekti

Yeni eğitim-öğretim dönemiyle beraber özel okullar 'emlak sitelerinde' satılmaya başlandı. İlanlardaki artış dikkat çekerken bir okulun ilanındaki şu tanımlama hayrete düşürdü: Hazır donanımlı ve öğrencili özel okul, eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Özel okullardaki fahiş fiyatlar konuşulurken gündem bu kez internetteki satılık okul ilanlarıyla çalkalanıyor.

İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlerdeki bazı özel okullar, öğrenci sayıları ve donanımları ile birlikte emlak sitelerinde satışa sunuluyor.

NTV'nin haberine göre, İstanbul Esenyurt’ta bir okul, metrobüse üç dakika mesafede ve 10 derslikli olarak ilan edilirken, Arnavutköy’deki bir başka okul, 2 bin 250 metrekare bahçe alanı ve bin 100 öğrenci kapasitesi ile mevcut öğrencileriyle birlikte devredilmeye çalışılıyor.

OKULLAR EMLAK İLANLARINDA

Eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala ortaya çıkan bu durum, sivil toplum kuruluşları ve eğitimciler arasında tepkilere neden oluyor. Eğitim sektörünün giderek "emlak" meselesi haline gelmesi, temel eğitim hakkının risk altında olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, eğitimin ticarileşmesinin uzun vadede kalitesi ve erişilebilirliği üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

DİKKAT ÇEKEN İLANLAR

En dikkat çeken ilanlardan biri, Tarabya’da yer alan bir okula ilişkin. İlanda, "Sahibinin sektör değiştirme planından dolayı devredilecektir. Okul şirketiyle birlikte devredilecektir. Okul 15 yıllık ve 4 katlı bir binada faaliyet göstermektedir. 2 bin 500 metrekare arsa üzerinde 552 öğrenci kapasiteli. Lise olarak eğitim veriyor, ortaokula çevrilebilir" ifadelerine yer verildi.

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Beylikdüzü’nde bulunan bir başka okul ise 2018 yapımı bina, bin 326 metrekare arsa ve 4 bin 650 metrekare kapalı alanı ile 590 öğrenci kapasitesine sahip olarak tanıtılıyor. İlanda, "Her katta öğretmenler odası, rehber öğretmen odası, tuvaletler ve 2 yangın merdiveni çıkışı mevcuttur" detayları verildi.

Ankara Ümitköy Mahallesi'nde bulunan bir okul ise, "Bin 500 metrekare kapalı alan, bin metrekare bahçe alanı, 200 öğrenci kapasiteli. İlkokul olması halinde kapasitesi 250 öğrenciye çıkabilir" şeklinde tanıtılırken, bir diğer ilan, "Hazır donanımlı ve öğrencili özel okul, eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. İşletme ve ruhsat devri yapılacaktır" ifadesiyle dikkat çekiyor.