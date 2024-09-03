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Haberler > Eğitim > Okul müdürünün kayıt yetkisi yok! Öğretmen seçme borsası merkezden çözüldü

Okul müdürünün kayıt yetkisi yok! Öğretmen seçme borsası merkezden çözüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Okul müdürünün kayıt yetkisi yok! Öğretmen seçme borsası merkezden çözüldü

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakan Tekin “Çocuklarımızın artık 1. ve 5. sınıfa kayıt olduklarında öğretmen, şube tercihi konusunda okul müdürlerimizin zor durumda kalmasını önleyecek merkezî yerleştirmeyi yapacağız” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ EĞİTİM SERVİSİ- Gazetemizin gündeme getirdiği ‘öğretmen borsası’na neşter vuruldu. Çocuklarını ‘tecrübeli öğretmene’ emanet etmek isteyen velilerden 20 bin liraya kadar para alınması dönemi tarih oldu. AA Editör Masası’na konuk olan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme ilişkin soruları cevapladı, değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmen borsası için Bakan Tekin “Çocuklarımızın artık 1. ve 5. sınıfa kayıt olduklarında öğretmen, şube tercihi konusunda okul müdürlerimizin zor durumda kalmasını önleyecek merkezî yerleştirmeyi yapacağız. Okul müdürlerimize ‘benim çocuğumu illa şu öğretmene yazdırın veya şu şubeye çocuğumu yazdırmak istiyorum’ gibi ısrarın anlamı yok çünkü okul müdürlerimizin inisiyatifi yok” dedi. Bakan Tekin’in öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:

- Kitap fiyatlarıyla ilgili denetimde sıkıntılı fiyat politikası belirleyen özel okullara yaptırım uyguluyoruz. Asgari ücretin 10 katı, 20 katı, üçüncüsünde de kapatma var. 

- Özel okullarda Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı kitapları zorunlu hâle getirdik. Ders kitaplarını okullara göndermiş olacağız, ilave kitaba ihtiyaç yok.

"AF GÜNDEMİMİZDE YOK"

- Devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili bir af gündemimizde yok.
 Mesleki ve teknik eğitim liseleri bünyesinde ortaokullar açmaya başlıyoruz. Nitelikli iş gücü yetişmesi açısından sektörle beraber ciddi adımlar atıyoruz.

  • Hedefimiz müzik, sanat, spor ve meslek liselerinde çocuklarımızın bu anlamdaki becerileri ve yeteneklerini erken yaşlarda keşfedip ona uygun eğitim süreci planlamak.
  • - (Türkiye’deki Fransız okulları) ‘6 ay içinde uluslararası sözleşme imzalama noktasına gelmiş olacağız’ dediler. Sözleşme imzalanana kadar öğrenci kaydına müsaade etmeyeceğiz.

"DANIŞTAY’I BEKLİYORUZ"

- Mülakat konusunda ısrarcı olmamın sebebi, en iyi öğretmeni seçmek. Başından beri söyledim. Torpil, adam kayırma olmayacak.

- Mülakat süresince tüm tedbirlerimizi aldık. Yüzde 100 mülakatı yüzde 50’ye düşürdük. Danıştay’a iptal davası açıldı. Eğer iptal edilirse yüzde 100 mülakat ile atama yapılacak. Mülakatları tamamladık. Danıştay’da açılan dava nedeniyle 20 bin öğretmen atama sonuçlarını açıklayamıyoruz.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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