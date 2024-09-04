Hastanelere işçi alınacak! İlkokul mezunu olmak yeterli, işte aranan şartlar...

Sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için İŞKUR önemli bir fırsat sundu. Birçok hastanede eleman açığı var. İşçi alımları için şartlar belli oldu, ilkokul mezunu olmak yeterli. İşte detaylar...

Hastanelerle iş birliği yapan İŞKUR iş arayanlara doğrudan çeşitli fırsatlar sunarak sağlık alanında istihdamı desteklemeye devam ediyor. Başvuru süreci hakkında detaylı bilgi edinmek, adayların dikkatimi çekiyor. Peki hangi alanlarda eleman alımları yapılacak, aranan şartlar neler? İşte merak ettiğiniz soruların cevapları...

HANGİ POZİSYONLARA BAŞVURU YAPILIYOR?

Hastane personeli alımında temizlik görevlisi ve hasta kayıt kabul pozisyonları için işe alım yapılacak. Bu pozisyonlar temizlik personelinden bakıcılara, hemşirelerden güvenlik görevlilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak. Her pozisyon için belirlenen kriterler farklılık gösterecek. Örneğin bazı pozisyonlar için özel eğitim şartı aranırken, bazıları için ilkokul mezunu olmak yeterli olacak.

ARANAN ŞARTLARI NELER?

Hastane personeli alımında en önemli kriterlerden biri de başvurulan pozisyonun mesleki özelliklerine uygunluk olacak. Adayların başvurmak istedikleri pozisyon için belirlenen eğitim, deneyim gibi şartları karşılamaları gerekiyor.

İŞTE İŞKUR HASTA KABUL-KAYIT GÖREVLİSİ ALIMI İLANLARI

İstanbul'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Aranıyor

Ref. No: 00008509365

İstanbul'da görev yapacak hasta kabul-kayıt görevlisi arayışı başladı. Bu pozisyon için son başvuru tarihi 27 Eylül 2024.

Bursa'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Pozisyonu

Ref. No: 00008502608

Bursa'da hasta kabul-kayıt görevlisi olarak çalışmak isteyenler için başvurular açıldı. Başvurular, 25 Eylül 2024 tarihine kadar kabul edilecek.

İstanbul'da Yeni Bir Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı

Ref. No: 00008500314

İstanbul'da başka bir hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonu daha ilan edildi. Bu pozisyon için son başvuru tarihi 24 Eylül 2024 olarak belirlendi.

İstanbul'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi İçin Yeni Fırsat

Ref. No: 00008511066

İstanbul'da hasta kabul-kayıt görevlisi alımı devam ediyor. Bu pozisyon için başvurular 23 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilir.

Ankara'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Aranıyor

Ref. No: 00008498728

Ankara'da çalışmak isteyenler için hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonu açıldı. Başvuru için son tarih 21 Eylül 2024.

Rize'de Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi alımı

Ref. No: 00008495564

Rize'de hasta kabul-kayıt görevlisi olarak görev alacak personel aranıyor. Son başvuru tarihi 20 Eylül 2024.

İstanbul'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi ilanı

Ref. No: 00008492141

İstanbul'da bir diğer hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonu daha açıldı. Başvurular, 19 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilir.

Kayseri'de Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi aranıyor

Ref. No: 00008490503

Kayseri'de hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonu için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 18 Eylül 2024.

Konya'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Pozisyonu

Ref. No: 00008485152

Konya'da hasta kabul-kayıt görevlisi olarak çalışmak isteyenler için bir pozisyon açıldı. Başvurular, 13 Eylül 2024 tarihine kadar kabul edilecek.

Antalya'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı

Ref. No: 00008478737

Antalya'da hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonu için başvurular açıldı. Bu pozisyon için son başvuru tarihi 12 Eylül 2024.

İstanbul'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Arayışı

Ref. No: 00008482245

İstanbul'da bir diğer hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonu daha açıldı. Bu pozisyon için başvurular, 12 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilir.

Kocaeli'de Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı

Ref. No: 00008475753

Kocaeli'de hasta kabul-kayıt görevlisi olarak çalışmak isteyenler için bir pozisyon açıldı. Son başvuru tarihi 11 Eylül 2024.

İstanbul'da Yeni Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Pozisyonu

Ref. No: 00008477069

İstanbul'da hasta kabul-kayıt görevlisi alımları devam ediyor. Bu pozisyon için başvurular 11 Eylül 2024 tarihine kadar kabul edilecek.

Kütahya'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Aranıyor

Ref. No: 00008482037

Kütahya'da hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonu için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 7 Eylül 2024 olarak belirlendi.

İstanbul'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi İlanı

Ref. No: 00008509558

İstanbul'da çalışacak yeni bir hasta kabul-kayıt görevlisi aranıyor. Bu pozisyon için başvurular 3 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilir.

İŞTE İŞKUR HASTANE TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI İLANLARI

Eskişehir'de Hastane Temizlik Görevlisi Alımı

Ref. No: 00008462930

Eskişehir Merkez'de bir hastane için temizlik görevlisi aranıyor. Bu pozisyon için son başvuru tarihi 5 Eylül 2024.

Ankara'da Hastane Temizlik Görevlisi Pozisyonu

Ref. No: 00008474871

Ankara'nın Çankaya ilçesinde görev alacak bir temizlik görevlisi aranıyor. Başvurular 10 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilir.

Tekirdağ'da Hastane Temizlik Görevlisi Aranıyor

Ref. No: 00008443003

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çalışmak üzere üç temizlik görevlisi pozisyonu açıldı. Bu pozisyon için son başvuru tarihi 14 Eylül 2024.

İstanbul Maltepe'de Hastane Temizlik Görevlisi İlanı

Ref. No: 00008490015

İstanbul Maltepe'de görev yapacak bir temizlik görevlisi aranıyor. Bu pozisyon için son başvuru tarihi 17 Eylül 2024.

Antalya Muratpaşa'da Hastane Temizlik Görevlisi Alımı

Ref. No: 00008489031

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir hastanede görev yapacak temizlik görevlisi aranıyor. Son başvuru tarihi 18 Eylül 2024 olarak belirlendi.

Antalya Muratpaşa'da Yeni Hastane Temizlik Görevlisi İlanı

Ref. No: 00008499080

Antalya Muratpaşa'da dört temizlik görevlisi pozisyonu açıldı. Başvurular, 21 Eylül 2024 tarihine kadar kabul edilecek.

İstanbul Kadıköy'de Hastane Temizlik Görevlisi Pozisyonu

Ref. No: 00008509558

İstanbul Kadıköy'de bir hastanede görev alacak temizlik görevlisi aranıyor. Bu pozisyon için başvurular 27 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilir.

İstanbul Pendik'te Hastane Temizlik Görevlisi Alımı

Ref. No: 00008448796

İstanbul Pendik'te görev yapacak bir temizlik görevlisi aranıyor. Son başvuru tarihi 27 Eylül 2024.