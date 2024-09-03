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109 işçi alınacak! İşte İŞKUR TCDD personel alımı detayları

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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109 işçi alınacak! İşte İŞKUR TCDD personel alımı detayları

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 84 tren teşkil ve 25 istasyon operasyon işçisi olmak üzere 109 personel alımı gerçekleştirecek.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İŞKUR, TCDD İÇİN 109 PERSONEL ALIYOR

Buna göre, TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli sözleşmeyle 84 tren teşkil ve 25 istasyon operasyon işçisi alınacak.

İllere göre iş gücü talepleri KPSS şartı gözetilerek bugünden itibaren 6 Eylül'e kadar Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanacak.

109 işçi alınacak! İşte İŞKUR TCDD personel alımı detayları - 1. Resim

TCDD İŞÇİ ALIMI İLANI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Aranan şartlar, evrak teslim tarihi ve yeri, sözlü sınav tarihi ile yeri gibi bilgiler TCDD'nin internet sitesinden (http://www.tcdd.gov.tr/) ilan edilecek.

Başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede isimleri yer alan adayların bildirilecek tarihlerde evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.

Başvuruda bulunacak adayların 31 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

109 işçi alınacak! İşte İŞKUR TCDD personel alımı detayları - 2. Resim

TCDD İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER VE GÖREV YERLERİ

Toplam 109 işçi, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Eskişehir, Kırıkkale, Karabük, Zonguldak, Kayseri, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Adıyaman, Malatya, Sivas, Hatay, Konya, Kütahya, Isparta ve Afyonkarahisar'da görevlendirilecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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