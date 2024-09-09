İlk ders vatan sevgisi... Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen yaz tatilinin ardından bugün dersbaşı yapacak. Tüm sınıflarda, “Çanakkale’den Gazze’ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi” temasıyla hazırlanan açılış dersi yapılacak.

Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından 2024-2025 eğitim-öğretim yılı; 74 bine yakın okul ve 750 bine yakın derslikte bugün başlıyor. Okul öncesi eğitime başlayanlar ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 2-3 Eylül’de uyum eğitimi düzenlendi.

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Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise bu hafta okula uyum için rehberlik çalışmaları yapılacak. Yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftasının ilk dersinde temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm sınıflarda, “Çanakkale’den Gazze’ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi” temasıyla hazırlanan açılış dersiyle eğitime başlanacak.

YENİ MÜFREDATA KADEMELİ GEÇİŞ

Bu yıl eğitim-öğretim süreçlerinde bir dizi yenilikler hayata geçirilecek. Bu kapsamda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat, anasınıfı ile 1, 5 ve 9. sınıflarda ilk kez uygulanacak. Yeni müfredat ile ders içerikleri yüzde 35 sadeleştirildi. Yeni müfredatla eğitime başlayacak ilk kademelerde bu yıl bakanlıkça hazırlanan “beceri örgüsü” temelli ders kitapları okutulacak. Yeni müfredat doğrultusunda hazırlanan yeni kitaplarda, karekodlar içerisinde etkinlikler, animasyonlar, simülasyonlar, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekâyla desteklenmiş uygulamalara yer verilerek, öğrencilerin yardımcı kaynağa ihtiyaç duymadan öğrenmeleri hedeflendi.

Ayrıca 2024-2025 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitapları da öğrencilere ulaştırıldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ana gündem konularından biri de mesleki ve teknik eğitim olacak. “Herkesin bir mesleği olmalı” şeklinde ana felsefesi bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi kapsamında mesleki ve teknik eğitimi güçlendirecek, üretim sektörüne nitelikli eleman teminini mümkün kılacak bir dizi yeni uygulama hayata geçirilecek.