Bu kez öğrencileri hedef alıyorlar! 'Geri ödemesiz burs' tuzağına dikkat

Okulların açılmasına kısa bir süre kala dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler oldu. Burs verme bahanesiyle öğrencilere gönderilen SMS ve maillere dikkat çeken uzmanlar, 'geri ödemesiz' teklifiyle gelen linklere tıklanmaması ve istenen bilgilerin paylaşılmaması gerektiği konusunda uyardılar.

İnternet dolandırıcılığında her gün farklı bir yöntem ortaya çıkıyor, binlerce vatandaş paralarını çok kısa sürede kaptırarak mağdur oluyor. Dolandırıcılar, bu kez yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğrencileri hedef almaya başladı.

Burs yardımı verecekmiş gibi öğrencilere SMS ve e-mail gönderip 'Geri ödemesiz burs başvurunuz onaylanmıştır. Linke tıklayın, bilgilerinizi girerek burs başvurunuzu tamamlayın' yazan dolandırıcılar, iletişime geçtikleri kişileri ağlarına düşürmeye çalışıyor. Dolandırıcılar, bu bilgiler sayesinde öğrencilerin bazı uygulamalarına erişim sağlayabiliyor.

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ÖĞRENCİLER ADINA DİJİTAL CÜZDAN HESABI AÇIYORLAR

Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, dolandırıcıların yöntemini anlattı ve uyarılarda bulundu. Akman şu ifadeleri kullandı:

"Dolandırıcılar öğrencilere burs verme vaadiyle SMS veya mail üzerinden bazı linkler gönderiyor. Öğrenciler burs vaadiyle tabii kandırıldıkları için hevesle bu linke tıklayıp giriyor. Bu linke tıkladıklarında karşılarına çıkan ekran bir form oluyor. Bu formda öğrencilerin kimlik bilgileri isteniyor. Kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri gibisinden şeyler isteniyor. Bunlar girildikten sonra dolandırıcılar, öğrenciler adına bir dijital cüzdan hesabı açıyorlar. Bu dijital cüzdan hesabını da açarken öğrencilerle irtibatlı olarak açıyorlar. Diyorlar ki 'biz hani bu dijital cüzdan hesabını açtık bursun buraya yatacak. Ancak bunun yönetimini de biz yapmak isteriz' deyip kabul edenlerden dijital cüzdan hesap bilgilerini alıyorlar.

Asıl tehlike zaten burada başlıyor. Dijital cüzdan hesabının şifresi ve diğer güvenlik bilgileri dolandırıcılara verildiğinde bu şahıslar yasa dışı bahis, kara para aklama gibi suçları bu öğrencilerin kimlik bilgileri üzerinden açılmış hesaplardan yaparak hiçbir şekilde kendilerini göstermeyerek tamamen öğrenciler üzerine atılı bir suç işlemiş oluyorlar."

"RESMİ PROSEDÜR OLMASI GEREKİYOR"

Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için uyarılarda bulunan Adli Bilişim Uzmanı Akman, "Biz de öğrencilere şu tavsiyeyi veriyoruz; SMS veya mail olarak kendinize gelen burs linklerine tıklamamalarını öneriyoruz. Zaten herhangi bir burs alınacaksa bunun bir vakıf bir dernek vasıtasıyla resmi prosedür şeklinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Hiçbir dernek, vakıf sizden form üzerinden direkt SMS veya link atıp size 'burs verelim' şeklinde bir SMS ya da mail atıp sizden hiçbir şekilde kimlik bilgilerinizi istemez. Kendi formları üzerinden vakıflar veya dernekler sizin burs sözleşmenizi uygun görürlerse kriterleri hazırlayıp size burs verirler" diye konuştu.