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SGK'dan kritik SMS uyarısı: İtibar etmeyin

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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SGK&#039;dan kritik SMS uyarısı: İtibar etmeyin

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van Sosyal Güvenlik Kurumu, SMS ile insanları dolandırmaya kalkışan şahıslara karşı vatandaşı uyardı. IBAN numaralı gelen mesajlarla Genel Sağlık Sigortası borcu adı altında vatandaştan para istenildiği bilgisi verildi.

Açıklamalarda bulunan Müdür Göksoy, bazı kişilerin vatandaşları arayarak ya da SMS göndererek Genel Sağlık Sigortası borçlarının olduğunu, IBAN numarası vererek ödemelerini, aksi halde icra yoluyla tahsiline gidileceğini belirterek dolandırmaya teşebbüs ettiklerini söyledi. 

Göksoy, “Sosyal Güvenlik Kurumunun, SMS gönderimi ile IBAN üzerinden Genel Sağlık Sigortası borcu ödeme uygulaması yok. GSS borcu olanlar, borcunu anlaşmalı bankalardan bankamatik, internet bankacılığı, mobil bankacılıktan ya da e-devlet üzerinden yalnızca TC. kimlik numarası ile SGK ödemeleri veya SGK prim tahsilatları üzerinden ödemeleri gerekir. Aksi halde, gönderilen IBAN numarasına veyahut hesap numarasına paranın aktarılması halinde dolandırıcılığa maruz kalınacaktır. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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