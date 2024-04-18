Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: DHKP-C'li terörist yakalandı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Ajanslar- Güncelleme:
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Hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonu ile İstanbul'da yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube, terör örgütü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe'yi yakaladı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Meşe'nin daha önce DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katıldığı belirtildi.
Terör örgütünün sorumlularından Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Ajanslar
Kaynak: Ajanslar