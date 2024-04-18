Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: DHKP-C'li terörist yakalandı

Hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonu ile İstanbul'da yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube, terör örgütü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe'yi yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Meşe'nin daha önce DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katıldığı belirtildi.

Terör örgütünün sorumlularından Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu.