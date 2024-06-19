Erbaş’tan “Diyanet’in Türkleri şikâyet ettiği” iddiasına tepki: İhbar iddialar külliyen yalan

Ali Erbaş “Diyanet’in Mekke’ye hac vizesi olmadan giden Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan mercilerine şikâyet ettiği” iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

ABDÜLHAKİM ARVAS MEKKE - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılında hac vizesi dışındaki vizelerle “kural dışı” hac ibadeti konusunda büyük sıkıntıların yaşandığına ve bu sıkıntıyı diğer ülkelerin de yaşadığına işaret etti.

İlgili Haberler Kutsal topraklarda hacı adayları sağanak sürprizi yaşadı

Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliğinde gerçekleşen bayramlaşmada gazetecilerin sorularını da cevapladı. Bazı yayın organlarında “Diyanet kutsal topraklara hac vizesi dışında gelen vatandaşları Suudi Arabistan mercilerine şikâyet ediyor” başlığıyla çıkan haberlere ilişkin Başkan Erbaş “Bizim işimiz sadece hac zamanındaki sıkı tedbirleri duyurmak idi. Bizim ticaret veya seyahat vizesi almış kimseye, ‘Arabistan’a gitmeyiniz’ deme yetkimiz yok. Biz hac ibadetinin, bu tarz ticaret, turist vizesi ile yapılamayacağını duyurduk. Gelenler tabii burada çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Vatandaşlarımıza büyük sıkıntılar yaşatıldı.

Biz Suudi Arabistan ayağında hiçbir şey yapmadık. Bir tane vatandaşımızı Mekke’de şikâyet etmedik. Külliyen yanlış, en basit ifade ile gerçek dışı. Bu iddialarına mesnet teşkil eden bir video konuşması var. Hüseyin Hocamız burada kendisi. O konuşma, 2023 yılının hac organizasyonundan 2 ay kadar önce Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda bizim ekip başkanlarımızı ve diğer görevlilerimizle yapmış olduğumuz seminerde, 2022 yılında yaşanılan şikâyetlerin değerlendirilmesi hususları ile alakalıdır. Bu konuşmadaki sözleri, 2024 yılında Suudi Arabistan’da mercilerine şikâyeti şekline dönüştürmek, tamamen çarpıtmadır” diye konuştu.

İlgili Haberler Mukaddes topraklarda çifte bayram coşkusu... Milyonlar hacı oldu

Basın açıklaması yapmalarına rağmen bunu bazı kesimlerin görmezden geldiğine dikkati çeken Erbaş “İnsanlık bunu gerektirir ama böyle bir şey maalesef yok. Yine bazı kesimler kendi bildiğini okuyor” dedi.

HACILARA “DANIŞMA HATTI”

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurduğu “Danışma Hattı” ile Türk hacıların kaybolmalarının önüne geçti. Hatta bağlı 7 gün 24 saat esasıyla çalışan ekipler hemen hacıların bulunduğu mevkilere giderek onları otellerine getiriyor. Hac vizesi dışında Mekke’ye gelen yakınlarından haber alamayanlar ise 00966 53 512 4702 hattını arayabilecek.

KALP VE ENFEKSİYON... 23 TÜRK VEFAT ETTİ

Türkiye’den ilk kafilenin 9 Mayıs’ta gerçekleştirdiği süreçle başlayan 2024 yılı hac organizasyonunda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 23’e yükseldi. Vefat eden hacı adaylarının ölüm sebeplerinin büyük bölümünü, kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıkların oluşturduğu öğrenildi.