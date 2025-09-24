Erdoğan BM’ye vicdanı gösterdi: İşte o karelerin arkasındaki gerçekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, dünyanın gündemine bir kez daha Gazze'de yaşanan insanlık dramını taşıdı.

Daha önceki BM konuşmalarında da Gazze’deki trajediye dikkat çeken Erdoğan, bu yılki hitabında, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını belgeleyen çarpıcı fotoğrafları kürsüden tüm dünya ile paylaştı.

AA fotomuhabiri Ali Jadallah tarafından 22 Temmuz 2025'te çekilen fotoğraf.

"ZULMÜN NASIL BİR GEREKÇESİ OLABİLİR?"

Erdoğan, ölen sivil sayısının 65 bini aştığını vurgularken, foto muhabiri Ali Jadallah’ın 22 Temmuz 2025’te çektiği “Gazze’de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı” başlıklı kareyi gösterdi. Bu görüntüyü işaret ederek şunları söyledi:

“Lütfen hepimiz, elimizi vicdanımıza koyup cevap verelim. 2025 yılında şöyle bir gaddarlığın makul bir sebebi olabilir mi? Fakat, Gazze'de insanlık için bu utanç manzarası, 23 aydır her gün tekerrür ediyor.”

AA fotomuhabiri Abdallah F.s. Alattar tarafından çekilen fotoğraf

"İNSANLIĞIN GELDİĞİ EN KARANLIK NOKTA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, bir başka kareyi daha dünyayla paylaştı. Fotoğrafçı Abdallah F.s. Alattar’ın 26 Temmuz 2025’te yayımladığı ve Gazze’de yetersiz beslenmeden can veren insanları gösteren fotoğraf üzerinden şöyle konuştu:

“Burada, Amerika’da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde, bir çocuğun eline küçük bir diken batsa, anne babaların yüreği yanıyor; ama Gazze'de, çocukların elleri, kolları, bacakları anestezi yapılmadan ampute ediliyor. Kimse kusura bakmasın ama bu insanlığın dip noktasıdır. İnsanlık tarihi, son bir asırda, böyle bir vahşet görmemiştir.”

Dawoud Abo Alkas tarafından çekilen fotoğraf

"BU BİR SAVAŞ DEĞİL, BİR YOK ETME POLİTİKASIDIR"

Konuşmasının devamında Erdoğan, Dawoud Abo Alkas tarafından 31 Mayıs 2024’te çekilen ve Gazze’nin Cibaliya bölgesindeki büyük yıkımı belgeleyen bir diğer kareyi de katılımcılara gösterdi.

Erdoğan, bu fotoğraf üzerinden uluslararası kamuoyuna şu soruyu yöneltti: