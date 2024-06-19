Erdoğan, Bodrum’da Aliyev ile bayramlaştı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Haziran 2024 17:47 - Güncelleme: 19 Haziran 2024 17:57 - Güncelleme:

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Kurban Bayramı'nı Marmaris'te geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bayramlaşmak için helikopter ile Bodrum'a geçti.