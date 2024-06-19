Erdoğan, Bodrum’da Aliyev ile bayramlaştı
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kurban Bayramı'nı Marmaris'te geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bayramlaşmak için helikopter ile Bodrum'a geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum’a gelerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bayramlaştı.
HELİKOPTERLE BODRUM'A GEÇTİ
Bayram tatilini Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Bodrum’a geldi.
Bayramın dördüncü günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Bodrum’daki bir otelde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek bayramlaştığı öğrenildi.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı