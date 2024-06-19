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Erdoğan, Bodrum’da Aliyev ile bayramlaştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Erdoğan, Bodrum’da Aliyev ile bayramlaştı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı'nı Marmaris'te geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bayramlaşmak için helikopter ile Bodrum'a geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum’a gelerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bayramlaştı.

HELİKOPTERLE BODRUM'A GEÇTİ

Bayram tatilini Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Bodrum’a geldi.

Erdoğan, Bodrum’da Aliyev ile bayramlaştı - 1. ResimErdoğan, Bodrum’da Aliyev ile bayramlaştı - 2. Resim

Bayramın dördüncü günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Bodrum’daki bir otelde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek bayramlaştığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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